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"النمر": معاقبة بعض الأطباء تعسفياً عند كشفهم حقيقة الوضع الصحي لمرضاهم !

Time منذ ساعة
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"النمر": معاقبة بعض الأطباء تعسفياً عند كشفهم حقيقة الوضع الصحي لمرضاهم !

الرياض (صدى):
كشف الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين اليوم الجمعة بعض معاناة الأطباء عند إعلام مرضاهم بحقيقة وضعهم الصحي .

وقال " النمر " أن القانون يعطي الصلاحية للطبيب أما الواقع فشئ مختلف تماماً مشيراً إلى تعرض طبيب لأزمة كبيرة عندما أخبر المريض بحالته .

وقال " النمر " : رأيتُ طبيباً أخبرَ المريضَ بمرضه(سرطان حمانا الله واياكم) فأشتكته الأسرة ذات النفوذ الى إدارة المستشفى فقاموا بإحالة الطبيب الى لجنة للتحقيق معه وتم معاقبته إدارياً(إنذار،كف يد مؤقت ونقله للعمل في منطقة طرفية).

ونصح النمر بأن يَزِن الطبيب المنافع والمضار لهذا الموضوع من جهة المريض أولاً ثم من جهة الطبيب ثم من جهة العائلة ثم من جهة إدارة المستشفى ثم يتخذ بين ذلك كُلِّه سبيلاً.

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
قريتم كلام النمر... ودحونه اسمعو كلام ابو 🚲.. الواجب على الدختر ابلاغ المريض بمرضه فورا...والسبب واااضح...؟ ولاكن لا بد ان يكون باسلوب..متدرج ومطمئن ..لان به دخاتره شوفتها تمرض وتزيد الحاله.. ودحونه عندي استشاره لوزير الصحه بشأن هذا الموضوع بحيث تتظمن ارشادات تعمم على الدخاتره بالوزاره او غيرها... دحونه ليت مكتب الوزير يدق على ابو سيكل ويطلب منه الاستشاره وافيه
اللهو البرى
ان شا الله في الجنة يدك سابقتك بأذن الله.. تسلم يالنشمي وبيض الله. وجهك.. لاتزال الحدود الجنوبية تشهد معارك بين الوقت والآخر. من عدو جبان مرسل علينا ومطية لأذناب الفرس.ولايزال الابطال السعوديين يتصدون لهم بكل عزم وحزم.. رجال بيض الله وجوهكم.. إلا المعارك الماضية. كانت أشد ضراوة وأشد فتكا ودمارا اقولها بكل صدق.. فلاهوادة أو رحمة فيها من الجانبين.. والله حتى الحدود اخليت من الساكنين وأصبحت ملتقى معارك دامية مات فيها خلق كثير وللتضاريس دور كبير وف الجانب اليمني تساعدهم على التخفي أكثر. إلا أن أكثر المعارك هي التي ف بداية الأزمة.. وهي شهر شعبان. اعنفها فكانت معركة شوراع وجها لوجهك. عندما زحفت قوة كبيرة العدة والعتاد.. تم مراقبتها جيدا وتم منازلتها وجها لوجه هي معركة كرامة لتلقينهم درسا لا ولن ينسوه. لتنقلب الحدود مقبرة بشرية.. تماما على طولها. فكانت فاصلة للعقول المريضة الحوثيين واذنابهم. ولم يعد حاليا الا هجوم متقطع.مما يشبه قطاع الطرق..
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
الملل5
نجمة الارهاب والكباب ونجمة ببووس مع عادل امام والله عيب
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله

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