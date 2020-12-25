مبابي يوجه رسالة إلى مدربه "المقال"

وكالات (صدى):
وجه مهاجم باريس سان جرمان، كيليان مبابي، رسالة لتوماس توخيل بعد تداول معلومات عن إقالة المدرب الألماني.
وكانت تقارير ألمانية، قد كشفت أن توخيل، الذي قاد باريس سان جرمان لنهائي دوري أبطال أوروبا في أغسطس الماضي قبل الخسارة أمام بايرن ميونيخ، تمت إقالته بعد الفوز 4-صفر على ستراسبورغ.
وقال مبابي على حسابه في "إنستغرام"، "للأسف هذه هي كرة القدم. لن ننسى الفترة التي قضيتها هنا. كتبت جزءا مذهلا من تاريخ النادي وأود القول 'شكرا لك'".
ويذكر أن النادي الفرنسي لم يعلن رسميا رحيل توخيل بعد، لكن "ليكيب" أكدت أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير السابق سيتولى المسؤولية.