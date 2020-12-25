"صندوق النقد العربي": إضافة الريال كعملة تسوية في منصة "بُنى" للمدفوعات

الرياض (صدى):
أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" وصندوق النقد العربي، عن إدراج الريال كعملة تسوية في منصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق.
وقال الصندوق إن توقيع اتفاقية إدراج الريال تم بين المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية والبنك الأهلي التجاري السعودي بموافقة من"ساما" وصندوق النقد العربي، عقب استكمال جميع الاختبارات الفنية المطلوبة وعملية الربط التقني.
وأشار إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتولى "الأهلي التجاري" مهام تقديم خدمات تسوية المدفوعات بالريال السعودي من خلال منصة "بُنى".
وتابع أن الريال سيكون ثالث عملة عربية للتسوية مدرجة في المنصة إلى جانب كل من الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، مبينا أنه من بين العُملات الأكثر استخداماً في المدفوعات البينية العربية.