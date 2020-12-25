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"صندوق النقد العربي": إضافة الريال كعملة تسوية في منصة "بُنى" للمدفوعات

Time منذ ساعة
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"صندوق النقد العربي": إضافة الريال كعملة تسوية في منصة "بُنى" للمدفوعات

الرياض (صدى):
أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" وصندوق النقد العربي، عن إدراج الريال كعملة تسوية في منصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق.

وقال الصندوق إن توقيع اتفاقية إدراج الريال تم بين المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية والبنك الأهلي التجاري السعودي بموافقة من"ساما" وصندوق النقد العربي، عقب استكمال جميع الاختبارات الفنية المطلوبة وعملية الربط التقني.

وأشار إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتولى "الأهلي التجاري" مهام تقديم خدمات تسوية المدفوعات بالريال السعودي من خلال منصة "بُنى".

وتابع أن الريال سيكون ثالث عملة عربية للتسوية مدرجة في المنصة إلى جانب كل من الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، مبينا أنه من بين العُملات الأكثر استخداماً في المدفوعات البينية العربية.

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أحدث التعليقات

شـــاهد
مسكين الرجل هـموم الدنيا فوق رأسه شـقى وتعب وتحـمل مسؤليات كثيره...والحريم في هذا الزمان مولّعين فووووووق وزوووود...والحل الحصول على عضو صناعي لمساعدته لتبريد ثوران بركان الحرمه ...!!!!
الله المستعان
اه ذكروني كمان مرره يخافو علينا وعلا الكل؛ مثلهم مثل بعض برامج وعقاب؛ ساهر سلامت الكل؛
الله المستعان
اه علاء الله؛ يعني لابس الكمام؛ فقط ماهو علا الشكل الصحيح؛؟؛ من جد تلبوش؛ المفروض اول مره يعرف عذر الشخص الي ماهو لابس الكمامه؛في ناس مصابين بل ربو وفي ناس عمليات القلب يعني ضيق تنفس؛ وفي وفي وفي؛ اما مل اول مره؛ هات بطاقتك؛ هاذه يدل علا؛؟؛ الله ذكروني في أيام الهيه لما كانو يلفون في الأسواق؛ طبعا معا الاختلاااف الشديييد؛؛؟ اه الله يرحم هاذيك الايام الجميله؛؛
شبح
طلع طارق العريان كلن يأخذ من اسمه نصيب عريان طلع وبعدين فلسطيزي والله يبيعك بسوق السمك طبيعي وكلن يأخذ من أصله وفضله والناس معادن والفلسطيزية تخصص وماركة بالغدر والخيانة لوبي خطير وجماعة فتح وحماس أكبر برهان هنية ومشعل قائدة حماس يوم الجمعة يخطبون بالمساجد كل أسبوع وكل شهر يقبلون المرشد المجوسي الخامنئي بإيران وجميع مناسبات المجوس ويذهبون لإيران لاعزاء قاسم سليماني قاتل المسلمين السنة بالعراق وسوريا وداعم الحوثيين ضد السعودية. وسرقوا المليارات من المساعدات من الخليج الفلسطيزية ماركة مسجلة بالقذارة والخيانات وسرقات والغدر . سألت واحد فلسطيزية يعمل محاسب بشركات بالسعودية وقلت له بكل صراحة عطني جواب ليش انتم أوسخ من اليهود وفيكم الملعنه. والله جاوب مبسوط ومزعل وكان رده أيش تتوقع من يعاشرون اليهود أكيد بنكون مثلهم واكثر. قلتله شكر على صراحتك النذلة
محمد ابراهيم
ونعم بالسكارين رجال واجواد ، ولقب السكران عند الأولين هو الشجاع وقت الحرب مايهاب ابد ولايخاف ، وكفو يامحمد

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