الدفاع المدني يعلن أسماء المرشحين والمرشحات على وظائفه الإدارية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أسماء المرشحين والمرشحات المقبولين مبدئياً على وظائفها الإدارية المعلنة بتاريخ 25/4/1442هـ والمتقدمين عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة.
وذلك لتحديد موعد المطابقة والمقابلة الشخصية ، مع العلم بأن المقابلة الشخصية لا تعني الترشيح النهائي وإنما لتحديد مدى ملائمة المرشح لشغل الوظيفة.
وأوضحت أنه على المعلن اسمائهم عند المراجعة اصطحاب الوثائق التالية :أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها والسيرة الذاتية، أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها ، موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج عدد (3) صورة شخصية مقاس ( 4*6 )
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