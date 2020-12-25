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الدفاع المدني يعلن أسماء المرشحين والمرشحات على وظائفه الإدارية

Time منذ 35 دقيقة
Views 1484
الدفاع المدني يعلن أسماء المرشحين والمرشحات على وظائفه الإدارية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أسماء المرشحين والمرشحات المقبولين مبدئياً على وظائفها الإدارية المعلنة بتاريخ 25/4/1442هـ والمتقدمين عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة.

وذلك لتحديد موعد المطابقة والمقابلة الشخصية ، مع العلم بأن المقابلة الشخصية لا تعني الترشيح النهائي وإنما لتحديد مدى ملائمة المرشح لشغل الوظيفة.

وأوضحت أنه على المعلن اسمائهم عند المراجعة اصطحاب الوثائق التالية :أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها والسيرة الذاتية، أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها ، موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج عدد (3) صورة شخصية مقاس ( 4*6 )

لمعرفة التفاصيل : هنا

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
اشهد بالله ..انك جمعت الحكمه والشعر .. جزاك الله خير...
نجاة محمد
طيب خبر لا يهمنا
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
نجاة محمد
حسبي الله عليهم
الحربي
ونعم ببناخي حرب

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