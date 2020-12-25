بنك البلاد يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتح بنك البلاد باب التقديم على وظيفة إدارية شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فأعلى، وذلك للعمل بمدينة الرياض .
وأكدت إدارة البنك أن الوظيفة المطلوبة بمسمى " قائد فريق المخاطر التشغيلية " ، وفقاً للشروط التالية :
- بكالوريوس ويفضل ماجيستير في " إدارة الأعمال ، الإقتصاد ، الإحصاء ، الرياضيات ، المالية ، إدارة المخاطر " .
- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في التدقيق وإدارة المخاطر والعمليات المصرفية ، مع خبرة 3 سنوات على الأقل .
- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية " تحدثاً وكتابة " .
وحول موعد التقديم ، أكدت إدارة البنك أنه متاح من اليوم الخميس 9 / 5 / 1442 هـ ، الموافق 24 / 12 / 2020 ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا