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بنك البلاد يعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1888
بنك البلاد يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتح بنك البلاد باب التقديم على وظيفة إدارية شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فأعلى، وذلك للعمل بمدينة الرياض .

وأكدت إدارة البنك أن الوظيفة المطلوبة بمسمى " قائد فريق المخاطر التشغيلية " ، وفقاً للشروط التالية :

- بكالوريوس ويفضل ماجيستير في " إدارة الأعمال ، الإقتصاد ، الإحصاء ، الرياضيات ، المالية ، إدارة المخاطر " .

- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في التدقيق وإدارة المخاطر والعمليات المصرفية ، مع خبرة 3 سنوات على الأقل .

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية " تحدثاً وكتابة " .

وحول موعد التقديم ، أكدت إدارة البنك أنه متاح من اليوم الخميس 9 / 5 / 1442 هـ ، الموافق 24 / 12 / 2020 ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا

 

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
اشهد بالله ..انك جمعت الحكمه والشعر .. جزاك الله خير...
نجاة محمد
طيب خبر لا يهمنا
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
نجاة محمد
حسبي الله عليهم
الحربي
ونعم ببناخي حرب

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