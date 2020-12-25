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علامات تكشف تعرض هاتفك للاختراق

Time منذ 48 دقيقة
Views 1811
علامات تكشف تعرض هاتفك للاختراق

وكالات (صدى):
كشفت تقارير تقنية، عن علامات تعرض الهاتف الأندرويد للاختراق والتي تتمثل في ارتفاع درجة حرارته بلا سبب مقنع، واستهلاك بيانات الهاتف المحمول بسرعة، ونفاد شحن البطارية بسرعة أثناء عدم استخدامه.

وأوضحت التقارير، أن ذلك بالإضافة إلى ظهور إشعارات من مصادر لا تعرفها، وطول وقت تشغيل الهاتف أو إيقافه عن الزمن الذي اعتدت عليه، فيما يستوجب منك ذلك حمايته بكلمة مرور قوية لا تشاركها مع أحد، وتثبت تطبيقا موثوقا لمكافحة الفايروسات.

وأشارت إلى ضرورة فحص الهاتف بانتظام، وتغيير كلمات المرور لجميع حساباتك بين الحين والآخر، مع ضرورة تنزيل التطبيقات من مصادر رسمية مثل «جوجل بلاي».

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أحدث التعليقات

مطرود اسيا ويتنقور
لا تفسرها ولا شي هذا الڤار استفاد منه الهلال فقط ومايفيده خا رج السعوديه لحسن الحظ "دوحه"
ابو عمار
ما تغيرت سمر برغم من عمرها المديد ... ايش حكاية دخول النساء لسوق الابل ؟
ابو عمار
اوكي
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طار عقله
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه

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