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بالفيديو.. «هيئة المهندسين» توضح طرق رصد الشهادات المزورة والعقوبات المقررة

Time منذ 27 دقيقة
Views 1440
بالفيديو.. «هيئة المهندسين» توضح طرق رصد الشهادات المزورة والعقوبات المقررة

الرياض (صدى):
ذكر المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين، المهندس ‏عبد الناصر العبداللطيف، طرق رصد الهيئة للشهادات المزورة والعقوبات التي يتم تطبيقها بحق القائمين بأعمال التزوير.

وقال المهندس عبدالناصر العبداللطيف، خلال مداخلة له مع قناة "الإخبارية"، أن الهيئة تتحقق من الأوراق الثبوتية التي يتقدم بها المهندسون الراغبون في الحصول على إقامة للعمل بالقطاعين العام أو الخاص.

وأوضح الهيئة تدقق في تلك الأوراق بالتعاون مع الجهات الخارجية والداخلية، إلى جانب العودة للمصادر الرسمية لإصدار تلك الشهادات، لافتًا إلى أنه في حال ثبوت التزوير يتم تحويل مقدم الطلب للجهات المعنية لاتخاذ اللازم، كما أن العقوبة التي يتم تطبيقها في حالات التزوير تصل إلى السجن لمدة سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال.

 

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أحدث التعليقات

مطرود اسيا ويتنقور
لا تفسرها ولا شي هذا الڤار استفاد منه الهلال فقط ومايفيده خا رج السعوديه لحسن الحظ "دوحه"
ابو عمار
ما تغيرت سمر برغم من عمرها المديد ... ايش حكاية دخول النساء لسوق الابل ؟
ابو عمار
اوكي
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طار عقله
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه

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