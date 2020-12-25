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ضباب وسحب رعدية ممطرة تجتاح أجواء 4 مناطق

Time منذ 27 دقيقة
Views 1436
ضباب وسحب رعدية ممطرة تجتاح أجواء 4 مناطق

الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة.

وقال مركز الأرصاد، في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة.

وأوضح المركز، أن منطقة جازان بها سحبًا رعدية ممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية، وتشمل الحالة الدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الجمعة.

وأشار إلى أن منطقة الباحة تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة، فضلًا عن منطقة مكة المكرمة وتشمل الحالة الطائف وميسان، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الهمجيه مرتفعه عندهم
اللهو البرى
لا لا خبرة... معاكي معاكي انو يخلص.. هنا مسكت فرامل. ليه كملي بقت ع هذي بس. موكلامي كله عن الجنس
ابو عمار
المهم استرجعو الاموال منهم وعوضو بها كفلائهم
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي سليماني تم القضاء عليه وانتهى الى جهنم ان شاء الله

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