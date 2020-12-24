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سوريا تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى

Time منذ ساعة
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سوريا تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى

وكالات (صدى):
أعلنت وسائل الإعلام السورية، اليوم الجمعة، عن تصدي ‏الدفاعات الجوية السورية، لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى.

وجاء ذلك بعد سماع دوي انفجارات في المنطقة الوسطى بسوريا، فيما لا توجد مزيد من التفاصيل حتى الآن.

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أحدث التعليقات

القرشي
السؤال ؟ هل هذا الراتب ألأساسي ولا بجميع البدلات ؟ إذا كان هذا الراتب الأساسي فقط فلا بأس به رغم قلته نوعآ ما أما لو كان بالبدلات فهذا فيه ظلم كبير خاصة لمن درس وتخرج من الجامعة .
ابو محمد 😎 ✍️
عظم الله اجرك واجر خوياك ورحم الله صاحبك ، ويدك ان شاء الله سبقتك للجنه ، بإذنه تعالى .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
أي تمثيل لدرجة الثقل الرابط ممثلا بوحدات ثقل مركز الوحدة المغناطيسية بدلالة فراغية عددية هو بناء ممثل لمجموع الذرات ودرجته في الفراغ المحدد لتمثيل الدرجة المغناطيسية القياسية
د محمد ماجد بخش
مقاييس تمثيل درجات ثقل وحدات العناصر تمثل لدرجتي المجموع والثبات لذرات العناصر حول ذرة العنصر الممثلة بدلالة فراغية محورية مكافئة ممثلة بوحدات العناصر العددية المكافئة مغناطيسيا بوحدات العنصر الذرية الممثلة بوحدات العنصر العددية الممثلة لوحدات العناصر العددية لضبط إيقاعات تمثيل الثقل النسبي لوحدات العناصر الذرية ودلالة التمثيل لدرجات ارتباطها ودرجات ثبات وحدات تمثيل محيط وحدة التمثيل الممثلة لمجموع وحدات الثقل الممثلة بوحدات تمثيل درجات ثقل وحدة تمثيل وحدة المركز الممثلة لوحدة الكتلة والمجموع الكلية
د محمد ماجد بخش
مقاييس تمثيل درجات ثقل وحدات العناصر تمثل لدرجتي المجموع والثبات لذرات العناصر حول ذرة العنصر الممثلة بدلالة فراغية محورية مكافئة ممثلة بوحدات العناصر العددية المكافئة مغناطيسيا بوحدات العنصر الذرية الممثلة بوحدات العنصر العددية الممثلة لوحدات العناصر العددية لضبط إيقاعات تمثيل الثقل النسبي لوحدات العناصر الذرية ودلالة التمثيل لدرجات ارتباطها ودرجات ثبات وحدات تمثيل محيط وحدة التمثيل الممثلة لمجموع وحدات الثقل الممثلة بوحدات تمثيل درجات ثقل وحدة تمثيل وحدة المركز الممثلة لوحدة الكتلة والمجموع الكلية

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