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رياح نشطة وأتربة مثارة على 3 مناطق

Time منذ 53 دقيقة
Views 1507
رياح نشطة وأتربة مثارة على 3 مناطق

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، تنبيهًا متقدمًا يفيد بوجود رياح نشطة وأتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض ومكة المكرمة.

وأوضح المركز، أن الحالة تشمل: الأحساء، الخبر، الدمام، العديد، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، قرية العليا، الأفلاج، الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الرين، الزلفى، العاصمة الرياض، الغاط، القويعية، المجمعة، المزاحمية، ثادق، حريملاء، رماح، شقراء، عفيف.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الخرمة، مويه، تربة، رنية، فيما تبدأ الحالة في المنطقة الشرقية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً، بينما في الرياض تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة السابعة مساءً، وتبدأ في مكة المكرمة في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة السادسة مساءًا.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
نعوذ بالله من قهر الرجال
بلبل البحر
أخزاكم الله أنت وهي.. الله يصيبك بداء الحكة في مؤ... حتى تسترينها عن الناس يا قبيحة
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله لايبلانا ولا يبلابنا

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