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الكشف عن الحد الأدنى للأجور في المهن المحاسبية بعد توطينها

Time منذ 11 دقيقة
Views 1296
الكشف عن الحد الأدنى للأجور في المهن المحاسبية بعد توطينها

الرياض (صدى):
أثيرت تساؤلات عديدة من قبل عدد كبير من الموظفين حول الحد الأدنى للأجور في المهن المحاسبية بعد توطينها.

وتبين أن الحد الأدنى  للأجور في المهن المحاسبية للاحتساب في نسب التوطين،  6،000 ريال لحملة البكالوريوس أو ما يعادلها، و 4،500 ريال لحملة الدبلوم أو ما يعادله.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا يقضي بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن المحاسبية بنسبة 30%.

ويستهدف قرار توطين المهن المحاسبية توفير أكثر من 9800 فرصة وظيفية؛ حيث تم استهداف العديد من المهن المحاسبية من أبرزها:" مدير حسابات، مدير إدارة الزكاة والضرائب، مدير إدارة التقارير المالية، مدير الإدارة العامة للمراجعة، مراجع داخلي، محاسب تكاليف ".

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أحدث التعليقات

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سماحه الشيخ الامام المحدث معجزة الله في خلقه ابو سيكل يقول لكم... اقرأو المعوذات وآية الكرسي قبل النوم يكون عليكم من الله حافظ فلا يقربكم شيطان...حاول ان تنام و انت متوضئ واحذر النوم على جنابه حيث انها تجلب الشياطين وربما اصابوك بالجاثوم..وهو محاولة الشيطان اخراج روحك من جسدك على الفراش وانت ترى وتصرخ .....الخ
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله ير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
abdul
هكذا افسدتَ علي مفسري الأحلام عبر القنوات الفضائية. راح عليهم نصف دخلهم من تأويل الأحلام المرجِفة بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. جزاك الله يالشيخ المطلق .
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه ... .. مااش مامن لياقه رياضيه ، والا كان ركبتي وتواسيتي زين مازين ..

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