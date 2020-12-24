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أشياء كثيرة فقدها تركي آل الشيخ تُثير الصدمة 

Time منذ 30 دقيقة
Views 1870
أشياء كثيرة فقدها تركي آل الشيخ تُثير الصدمة 

نايف السالم (صدى):
نشر رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، صورة تحتوي على عدد من الريموتات التي فقدها، مما أثار الجدل بين متابعيه.

وعلق " آل الشيخ " على الصورة، قائلا:" كمية ريموتات غير طبيعية ضيعت "، حيث انتشرت على نطاق واسع بين المتابعين.

وكان " آل الشيخ "، عرض فيديو للفنانين راشد الماجد وماجد المهندس وهما يغنيان أغنية عمرو دياب الجديدة " محسود ".

ومن جهته، علق الهضبة عمرو دياب على الفيديو، قائلًا:" شكرًا أبوناصر، الأغنية مبقتش بتاعتي "، حيث أن " آل الشيخ " هنأ الهضبة بأغنية " محسود "، التي تعتبر ثاني أغنيات ألبومه الجديد " يا أنا يا لأ ".

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أحدث التعليقات

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سماحه الشيخ الامام المحدث معجزة الله في خلقه ابو سيكل يقول لكم... اقرأو المعوذات وآية الكرسي قبل النوم يكون عليكم من الله حافظ فلا يقربكم شيطان...حاول ان تنام و انت متوضئ واحذر النوم على جنابه حيث انها تجلب الشياطين وربما اصابوك بالجاثوم..وهو محاولة الشيطان اخراج روحك من جسدك على الفراش وانت ترى وتصرخ .....الخ
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله ير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
abdul
هكذا افسدتَ علي مفسري الأحلام عبر القنوات الفضائية. راح عليهم نصف دخلهم من تأويل الأحلام المرجِفة بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. جزاك الله يالشيخ المطلق .
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه ... .. مااش مامن لياقه رياضيه ، والا كان ركبتي وتواسيتي زين مازين ..

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