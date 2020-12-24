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بالفيديو.. المطلق يوضح كيفية التعامل مع الأحلام المزعجة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. المطلق يوضح كيفية التعامل مع الأحلام المزعجة

عادل الحربي (صدى):
أوضح الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء كيفية التعامل مع الأحلام التي تزعج بعض الناس

وقال المطلق أن الأحلام المزعجة تكون تحزين من الشيطان وعبارة عن ثعابين وعقارب وغيرها ، ومهمته التخويف.

وقال المطلق إذا رأى الإنسان ما يزعجه، بحسب حديث للرسول صلوات الله عليه أن يقوم بالانقلاب على الجانب الآخر ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يبصق بصقة خفيفة ثلاثا ويتعوذ بالله من شر هذا الحلم ثلاث مرات.

وأشار المطلق إذا كان الحلم مزعج كثيرا يتوضأ الشخص و يصلي ركعتين ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء ان الأمر الذي يفعله من حلم بالحلم المزعج ان يصمت عنه ولا يحكيه ولا يطلب تأويله فلا يصيبه ضرر

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أحدث التعليقات

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سماحه الشيخ الامام المحدث معجزة الله في خلقه ابو سيكل يقول لكم... اقرأو المعوذات وآية الكرسي قبل النوم يكون عليكم من الله حافظ فلا يقربكم شيطان...حاول ان تنام و انت متوضئ واحذر النوم على جنابه حيث انها تجلب الشياطين وربما اصابوك بالجاثوم..وهو محاولة الشيطان اخراج روحك من جسدك على الفراش وانت ترى وتصرخ .....الخ
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله ير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
abdul
هكذا افسدتَ علي مفسري الأحلام عبر القنوات الفضائية. راح عليهم نصف دخلهم من تأويل الأحلام المرجِفة بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. جزاك الله يالشيخ المطلق .
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه ... .. مااش مامن لياقه رياضيه ، والا كان ركبتي وتواسيتي زين مازين ..

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