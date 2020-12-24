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شاهد.. ردة فعل أول مواطن تلقى لقاح كورونا في جدة 

Time منذ ساعة
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شاهد.. ردة فعل أول مواطن تلقى لقاح كورونا في جدة 

جدة (صدى):
تحدث أول مواطن تلقى لقاح كورونا في مركز التطعيم بجدة، عن انطباعاته وردة فعله بعد تلقيه اللقاح.

وقال المواطن خلال حواره عبر قناة " العربية ":" كنت متردد أنا أخذ اللقاح في بداية الأمر ولكني أخذته في نهاية المطاف ".

وأضاف:" إذا كان يوجد شئ يحمي الإنسان من داء والدواء متوفر فلما لا أتناوله، وشجعت نفسي وأخذت موعد عن طريق موقع وزارة الصحة ولم يقصروا واستقبلوني استقبال طيب ".

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الخميس، إصابة 189 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 190 حالة جديدة ووفاة 11 حالة.

وسجلت منطقة الرياض 52 حالة ، ومنطقة مكة المكرمة 38 حالة والمنطقة الشرقية 32 حالة، فيما جاءت باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق.

وشهدت المملكة اليوم الخميس تدشين ثاني مركز للقاح كورونا " كوفيد 19 " في محافظة جدة.

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
سماحه الشيخ الامام المحدث معجزة الله في خلقه ابو سيكل يقول لكم... اقرأو المعوذات وآية الكرسي قبل النوم يكون عليكم من الله حافظ فلا يقربكم شيطان...حاول ان تنام و انت متوضئ واحذر النوم على جنابه حيث انها تجلب الشياطين وربما اصابوك بالجاثوم..وهو محاولة الشيطان اخراج روحك من جسدك على الفراش وانت ترى وتصرخ .....الخ
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله ير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
abdul
هكذا افسدتَ علي مفسري الأحلام عبر القنوات الفضائية. راح عليهم نصف دخلهم من تأويل الأحلام المرجِفة بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. جزاك الله يالشيخ المطلق .
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه ... .. مااش مامن لياقه رياضيه ، والا كان ركبتي وتواسيتي زين مازين ..

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