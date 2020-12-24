شاهد.. احتفال الأهلي بالسومة بعد حصوله على لقب الهداف التاريخي للدوري

طلال الغامدي (صدى):
أظهر مقطع فيديو احتفال النادي الأهلي بمهاجمه السوري عمر السومة بعد حصوله لقب الهداف التاريخي لدوري المحترفين.
وبدا في الفيديو نجوم الأهلي والسومة يقطعون " تورتة " مرسوم عليها صورة السومة ومكتوب أيضا عليها 127 أي مجموع الأهداف التي حققها السومة، بالإضافة إلى وجود كرة قدم فوق التورتة.
وأصبح " السومة " الهداف التاريخي لدوري المحترفين، بعد هدفه في شباك الفتح، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، وانتهت بفوز فريقه 1-0، حيث تخطى ناصر الشمراني الذي كان قد عادله برصيد 126 هدفا ليسجل السومة هدفه الـ127.
واحتاج السومة الذي انضم للأهلي في 2014، إلى 6 أعوام ليحطم الرقم التاريخي لناصر الشمراني، الذي لعب لصفوف الوحدة إلى الشباب ومن ثم إلى الهلال وأخيرا مع الاتحاد، على مدار أكثر من 15 عاما، ليحقق الرقم القياسي في دوري المحترفين.
وسبق للسومة التتويج بلقب هداف دوري المحترفين، لثلاثة مواسم متتالية، حيث كانت البداية في عام 2014 بعد أن أحرز 22 هدفاً، ثم 27 في عام 2015، و24 هدفاً في 2016.