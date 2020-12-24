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"السجن 3 أشهر وغرامة 30 ألف ريال" عقوبات صارمة تلاحق الموظفين حال ارتكاب هذه المخالفة 

Time منذ 19 دقيقة
Views 1609
"السجن 3 أشهر وغرامة 30 ألف ريال" عقوبات صارمة تلاحق الموظفين حال ارتكاب هذه المخالفة 

الرياض (صدى):
كشف برنامج " تعريف "، أحد برامج مبادرة إبراز مميزات القضاء، عن عقوبة التزوير في المحرر المعد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه.

وأضاف البرنامج:" من زوّر في محرر معدّ لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ".

 وكان " تعريف " أوضح أن الطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال؛ الحق في الرعاية البديلة.

وأشار إلى أن الأسرة الحاضنة التي تتولي رعايته وكفالته، مبينا أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية إذا لم تتوافر أسرة حاضنة تتولي رعايته أيضا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
زعيم اااسيا
قوميز الكل عارف انك اسد ولكن الفريسه دجاجه مدعوم الفقراوي بدعم ملياري ويتافس ضمك على المركز المتاخره لكن تحمل يمكن يظهر فريق يستاهل تفترسهم
abdul
نحناليوم من ٧ الى ١١ تحت الصفر ( مئوي )
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. هياط فاضي ياالتيس ياولد العنز .. تتلقف على حصان يا اهبل ...!! .. قالوا // اللي ماهو قد المنـيـ.... ، ليش يتمنـيـ... ،،، هه شوف نهاية الهياط ويش نفعك به ، رحت تنقز على ثلاث ..
🚴‍♀️
لو كان بسوريا... كان يبيع سوبيا وجاج حلبي على الفحم.. ودخله الشهريه الفين ورأه ... مكسب الهبيله من جمعة المهابيل

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