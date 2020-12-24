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شاهد.. استشاري "أمراض معدية" توضح كيفية التعامل مع فيروس كورونا المتحور

Time منذ 31 دقيقة
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شاهد.. استشاري "أمراض معدية" توضح كيفية التعامل مع فيروس كورونا المتحور

علي القحطاني (صدى):
أكدت استشاري الأمراض المعدية، الدكتورة نوف نعمة الله، أنه لا يوجد اختلاف حتى الآن بين فيروس كورونا ‎" كوفيد_19" و السلالة الجديدة من الفيروس.

وأضاف " نعمة الأمن " خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية:"أعراض كورونا والسلالة الجديدة واحدة، ونفس الشدة  "، مبينة :" تختلف الشدة حسب سن المريض والأمراض المزمنة ".

وحول كيفية التعامل مع فيروس كورونا المتحور، قالت إن التعامل مع السلالة الجديدة نفس التعامل مع الجائحة منذ بدايتها من خلال الإلتزام بوسائل الوقاية.

وشددت على ضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وعدم التجمع في الأماكن  المغلقة وغسل اليدين باستمرار تجنبا لنقل الفيروس.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الخميس، إصابة 189 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 190 حالة جديدة ووفاة 11 حالة.

وسجلت منطقة الرياض 52 حالة ، ومنطقة مكة المكرمة 38 حالة والمنطقة الشرقية 32 حالة ، فيما جاءت باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق.

وشهدت المملكة اليوم الخميس تدشين ثاني مركز للقاح كورونا " كوفيد 19 " في محافظة جدة، فيما أكدت الصحة أن اللقاح بالمجان وفقاً لتوجيهات القيادة الكريمة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
زعيم اااسيا
قوميز الكل عارف انك اسد ولكن الفريسه دجاجه مدعوم الفقراوي بدعم ملياري ويتافس ضمك على المركز المتاخره لكن تحمل يمكن يظهر فريق يستاهل تفترسهم
abdul
نحناليوم من ٧ الى ١١ تحت الصفر ( مئوي )
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. هياط فاضي ياالتيس ياولد العنز .. تتلقف على حصان يا اهبل ...!! .. قالوا // اللي ماهو قد المنـيـ.... ، ليش يتمنـيـ... ،،، هه شوف نهاية الهياط ويش نفعك به ، رحت تنقز على ثلاث ..
🚴‍♀️
لو كان بسوريا... كان يبيع سوبيا وجاج حلبي على الفحم.. ودخله الشهريه الفين ورأه ... مكسب الهبيله من جمعة المهابيل

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