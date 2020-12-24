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القبض على عصابة سرقة المتاجر والشركات في الرياض والكشف عن جنسيتهم

Time منذ ساعة
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القبض على عصابة سرقة المتاجر والشركات في الرياض والكشف عن جنسيتهم

الرياض (صدى):
ألقت شرطة الرياض القبض على (4) أشخاص تورطوا بسرقة متاجر ومقارّ شركات وقواطع كهربائية وكابلات نحاسية بقيمة تجاوزت 1.5 مليون ريال.

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على (4) أشخاص (مواطِنَيِن ومخالِفَيِن لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، جميعهم في العقد الثالث من العمر)، وذلك إثر تورطهم بارتكاب عدد من الجرائم، تمثلت بسرقة متاجر ومقارّ شركات وسرقة القواطع الكهربائية و الكابلات النحاسية من المباني، و أشارت إجراءات الاستدلال الأولية لارتكابهم عدد من الجرائم بذات النمط والسلوك الاجرامي، وقد بلغت قيمة المسروقات (1,504,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
زعيم اااسيا
قوميز الكل عارف انك اسد ولكن الفريسه دجاجه مدعوم الفقراوي بدعم ملياري ويتافس ضمك على المركز المتاخره لكن تحمل يمكن يظهر فريق يستاهل تفترسهم
abdul
نحناليوم من ٧ الى ١١ تحت الصفر ( مئوي )
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. هياط فاضي ياالتيس ياولد العنز .. تتلقف على حصان يا اهبل ...!! .. قالوا // اللي ماهو قد المنـيـ.... ، ليش يتمنـيـ... ،،، هه شوف نهاية الهياط ويش نفعك به ، رحت تنقز على ثلاث ..
🚴‍♀️
لو كان بسوريا... كان يبيع سوبيا وجاج حلبي على الفحم.. ودخله الشهريه الفين ورأه ... مكسب الهبيله من جمعة المهابيل

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