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شاهد.. رسالة مثيرة وغير متوقعة من "غوميز" للنصر

Time منذ 21 دقيقة
Views 1829
شاهد.. رسالة مثيرة وغير متوقعة من "غوميز" للنصر

طلال الغامدي (صدى):
أحدث لاعب الهلال الفرنسي بافيتيمبي غوميز، ضجة كبيرة برسالة غير متوقعة لنادي النصر.

وقال " غوميز " في مقطع فيديو متداول:" لابد أن يكون ‎النصر في أعلى الترتيب، لأن المُنافسة دائمًا تحتاج الهلال والنصر في المقدمة ".

وكان  " غوميز " ذكر في تصريحات تلفزيونية عقب مباراة الهلال والقادسية التي فاز فيها الزعيم بثلاثة أهدف، قائلا:" نادي كبير مثل الهلال لا يخسر 3 مرات متتالية وكان ذلك هو أهم من الهداف التاريخي ".

وأضاف " غوميز ":" ترحيب الشعب السعودي منذ قدومي للمملكة يجعلني أشعر بأني لاعب سعودي "، لافتا:" اليوم وصلت لحاجز تهديفي وما زلت في مؤتمر "، مبينا:" كل من يحمل شعار الهلال، شايل على عاتقه مسؤولية إسعاد الجماهير ".

وجدير بالذكر أن مباراة الهلال والنصر ستكون يوم 30 يناير المقبل، عند الساعة 8:15 مساء على إستاد الملك فهد الدولي.

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أحدث التعليقات

هات و خد
لا نهاية لسخافة وزارة اللاعدل في تحريض افراد المجتمع ضد بعضهم البعض و اشغال المحاكم في التوافه.
حسين مرشده
هاذا الدين الاسلام الصحيح ياخوان يلي تلعبون في السوالف عييييييييييييييب
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير على هاالمعلومات الطيبه يا دكتور ..
واضح*** وصريح***
هذا الرجل يعتبر أحد المرجفون في الرياضة المحلية،والذين يغردون عكس وخلاف التنمية التي تسعى لها وترجوها هيئة الرياضة السعودية..
واضح*** وصريح***
هذا الرجل يعتبر أحد المرجفون في الرياضة المحلية،والذين يغردون عكس وخلاف التنمية التي تسعى لها وترجوها هيئة الرياضة السعودية..

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