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استشاري يوضح خطورة فرك العين وغسلها بدخان الحطب (فيديو)

Time منذ 46 دقيقة
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استشاري يوضح خطورة فرك العين وغسلها بدخان الحطب (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
حذر استشاري طب وجراحة العيون، سعود الجهني، من فرك العين إذا دخل فيها رمل أو شوائب، قائلا": هذا الأمر قد يقود لقرحة القرنية ".

وأضاف " الجهني " خلال لقائه عبر قناة الرسالة:" تجنب فرك العين لأنه بمجرد دخول جسم غريب سواء رمل أو غبار أو عدسات لاصقة، ينتج عنها فرك العين بشدة منا يتسبب في خدش القرنية والتهابات القرنية البكتيرية أو قرحة القرنية ".

ونصح " الجهني "، بغسل العين مباشرة وعدم ارتداء العدسات اللاصقة، لأنها تضر العين وتؤدي إلى حساسية وجفاف العين، كما حث على ضرورة تعقيم العين من خلال غسل العين بالماء البارد، أو استخدام الدموع الصناعية أو القطرات المرطبة عند الشعور بجفاف وحرقة العين.

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أحدث التعليقات

هات و خد
لا نهاية لسخافة وزارة اللاعدل في تحريض افراد المجتمع ضد بعضهم البعض و اشغال المحاكم في التوافه.
حسين مرشده
هاذا الدين الاسلام الصحيح ياخوان يلي تلعبون في السوالف عييييييييييييييب
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير على هاالمعلومات الطيبه يا دكتور ..
واضح*** وصريح***
هذا الرجل يعتبر أحد المرجفون في الرياضة المحلية،والذين يغردون عكس وخلاف التنمية التي تسعى لها وترجوها هيئة الرياضة السعودية..
واضح*** وصريح***
هذا الرجل يعتبر أحد المرجفون في الرياضة المحلية،والذين يغردون عكس وخلاف التنمية التي تسعى لها وترجوها هيئة الرياضة السعودية..

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