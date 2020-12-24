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النيابة العامة تحظر إتلاف الخطوط الحديدية وتوضح العقوبة

Time منذ 58 دقيقة
Views 1558
النيابة العامة تحظر إتلاف الخطوط الحديدية وتوضح العقوبة

الرياض (صدى):
قالت النيابة العامة أن النقل البري عبر الخطوط الحديدية يحظى بحماية جزائية ضد أي عبث أو سرقة أو تعمد إتلاف للخطوط الحديدية أو أي من تجهيزاتها ومرافقها.

وأوضحت النيابة العامة أن ذلك يشمل المحطات وورش الصيانة المتحركة أو الثابته ومحطات تزويد القطار بالوقود وساحات مناورات القطارات ومواقف القطارات والعربات، مشيرة إلى أنها تباشر التحقيق والادعاء حال ارتكاب أفعال العبث.

وأضافت أن العقوبة تكون الحبس لمدة تصل إلى سنتين , أوغرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، دفع جميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة الضرر الناشيء عن فعله وإعادة الوضع إلى ما كان عليه ، والتعويض عن الخسائر.

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أحدث التعليقات

هات و خد
لا نهاية لسخافة وزارة اللاعدل في تحريض افراد المجتمع ضد بعضهم البعض و اشغال المحاكم في التوافه.
حسين مرشده
هاذا الدين الاسلام الصحيح ياخوان يلي تلعبون في السوالف عييييييييييييييب
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير على هاالمعلومات الطيبه يا دكتور ..
واضح*** وصريح***
هذا الرجل يعتبر أحد المرجفون في الرياضة المحلية،والذين يغردون عكس وخلاف التنمية التي تسعى لها وترجوها هيئة الرياضة السعودية..
واضح*** وصريح***
هذا الرجل يعتبر أحد المرجفون في الرياضة المحلية،والذين يغردون عكس وخلاف التنمية التي تسعى لها وترجوها هيئة الرياضة السعودية..

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