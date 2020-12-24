الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. موعد تشغيل مشروع حافلات النقل في الرياض

Time منذ 8 دقائق
Views 1217
بالفيديو.. موعد تشغيل مشروع حافلات النقل في الرياض

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض قرب تشغيل مشروع حافلات النقل بالمدينة ،وذلك بعد إنجاز أكثر من 96 ٪ من المشروع.

وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أنها تعمل حاليا على استلام المشروع من المقاولين بعد إجراء الاختبارات اللازمة.

ومن جهته، قال عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشعلان مدير إدارة النقل بالهيئة الملكية الحافلة قادرة على استيعاب قسم للعائلات وقسم آخر للأفراد ، كما تحتوى على شاشات يعرض عليها معلومات الرحلة ووقت الوصول وكاميرات للمراقبة.

ويعتمد المشروع على 3خطوط وهي خاصة بحملات المسار المخصص وخطوط الحافلات العادية ومسارات للحافلات المغذية داخل الرياض

وأشار مشعل حسين الدعجم مهندس في مشروع حافلات الرياض إلى أن المشروع يوجد به العديد من أنظمة التحكم ومعلومات الركاب كما تحوي خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة ومركز بيع التذاكر .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه .. آمين ..
سي
الله يكفينا شر الحرب
ﷴ ؏لي
كويس انه ماقتله بعد اغتصابه
حسين عبدالله
الحمد الله حبايب حبايب،،، الله يديم على لاعبي العالمي وجماهيرة المحبة،، موتووووووووو ياعوازل
ﷴ ؏لي
لصوص لكن ضرفاء

أخر الأخبار

فهد الروقي يهاجم لجنة الحكام بسبب " الهويش ":" بتلعب بالنار " 
فهد الروقي يهاجم لجنة الحكام بسبب " الهويش ":" بتلعب بالنار " 
Time منذ 42 ثانية Views 1012
بالفيديو.. موعد تشغيل مشروع حافلات النقل في الرياض
بالفيديو.. موعد تشغيل مشروع حافلات النقل في الرياض
Time منذ 8 دقائق Views 1217
"مرسول بارك" جاهز لمباراة النصر وضمك
"مرسول بارك" جاهز لمباراة النصر وضمك
Time منذ 20 دقيقة Views 1486
شاهد.. استقبال حافل للملك سعود والأمير مشهور أثناء زيارة تاريخية لأمريكا قبل 63 عاما
شاهد.. استقبال حافل للملك سعود والأمير مشهور أثناء زيارة تاريخية لأمريكا قبل 63 عاما
Time منذ 31 دقيقة Views 1586
تصرف غريب من سيدة داخل قطار
تصرف غريب من سيدة داخل قطار
Time منذ 35 دقيقة Views 289
قومن تعاونو ماذلو
قومن تعاونو ماذلو
Time منذ 35 دقيقة Views 301
اول واخر مره يسوق
اول واخر مره يسوق
Time منذ 36 دقيقة Views 242
الانضباط تفرض غرامات على ثنائي النصر
الانضباط تفرض غرامات على ثنائي النصر
Time منذ 43 دقيقة Views 2252
دافنشي رفحاء
دافنشي رفحاء
Time منذ 46 دقيقة Views 201
الكشف عن حكم مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد
الكشف عن حكم مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد
Time منذ 59 دقيقة Views 2006