فهد الروقي يهاجم لجنة الحكام بسبب " الهويش ":" بتلعب بالنار " 

نواف السالم (صدى):
هاجم الإعلامي الرياضي، فهد الروقي، لجنة الحكام، بسبب تكليف الحكم محمد الهويش، بإدارة مباراة كلاسيكو الهلال والاتحاد الذي سيقام السبت المقبل، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال " الروقي ":" إن صحت الأخبار التي تشير إلى تكليف الحكم الهويش بإدارة لقاء الكلاسيكو فإن لجنة الحكام تلعب بالنار ".
وأضاف " الروقي ":" بدلا من معاقبة الحكم صاحب الأخطاء الشنيعة يأتي تكريمه بإدارة مباراة مهمة ".
ويأتي ذلك بالتزامن مع تكليف الحكم محمد الهويش، بقيادة كلاسيكو الهلال والاتحاد الذي سيقام السبت المقبل، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وفقا للزميلة " الرياضية ".
واستقر الجهاز الفنى فى فريق الهلال والاتحاد، على الاستعانة ببعض البدلاء، لتعويض نقص اللاعبين فى صفوفهما، وذلك قبل المواجهة المرتقبة لهما فى قمة الجولة العاشرة من دورى كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتى سيحتضنها ملعب الملك فهد الدولى فى الرياض.