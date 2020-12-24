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فهد الروقي يهاجم لجنة الحكام بسبب " الهويش ":" بتلعب بالنار " 

Time منذ ساعة
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فهد الروقي يهاجم لجنة الحكام بسبب " الهويش ":" بتلعب بالنار " 

نواف السالم (صدى):
هاجم الإعلامي  الرياضي، فهد الروقي، لجنة الحكام، بسبب تكليف الحكم محمد الهويش، بإدارة مباراة كلاسيكو الهلال والاتحاد الذي سيقام السبت المقبل، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال " الروقي ":" إن صحت الأخبار التي تشير إلى تكليف الحكم الهويش بإدارة لقاء الكلاسيكو فإن لجنة الحكام تلعب بالنار ".

وأضاف " الروقي ":" بدلا من معاقبة الحكم صاحب الأخطاء الشنيعة يأتي تكريمه بإدارة مباراة مهمة ".

ويأتي ذلك بالتزامن مع تكليف الحكم محمد الهويش، بقيادة كلاسيكو الهلال والاتحاد الذي سيقام السبت المقبل، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وفقا للزميلة " الرياضية ".

واستقر الجهاز الفنى فى فريق الهلال والاتحاد، على الاستعانة ببعض البدلاء، لتعويض نقص اللاعبين فى صفوفهما، وذلك قبل المواجهة المرتقبة لهما فى قمة الجولة العاشرة من دورى كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتى سيحتضنها ملعب الملك فهد الدولى فى الرياض.

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أحدث التعليقات

هات و خد
لا نهاية لسخافة وزارة اللاعدل في تحريض افراد المجتمع ضد بعضهم البعض و اشغال المحاكم في التوافه.
حسين مرشده
هاذا الدين الاسلام الصحيح ياخوان يلي تلعبون في السوالف عييييييييييييييب
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير على هاالمعلومات الطيبه يا دكتور ..
واضح*** وصريح***
هذا الرجل يعتبر أحد المرجفون في الرياضة المحلية،والذين يغردون عكس وخلاف التنمية التي تسعى لها وترجوها هيئة الرياضة السعودية..
واضح*** وصريح***
هذا الرجل يعتبر أحد المرجفون في الرياضة المحلية،والذين يغردون عكس وخلاف التنمية التي تسعى لها وترجوها هيئة الرياضة السعودية..

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