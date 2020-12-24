الانضباط تفرض غرامات على ثنائي النصر

ماجد محمد (صدى):
قررت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم، تغريم لاعب النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله، بـ30 ألف ريال لغيابه عن منطقة اللقاءات الإعلامية بعد مباراة الرائد.
وفي الوقت ذاته، أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم، عن تغريم سلطان الغنام لاعب فريق النصر بـ20 ألف ريال لغيابه عن منطقة اللقاءات الإعلامية بعد مباراة الرائد.
وكانت الفحوصات الطبية التي أجراها لاعب النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله، أظهرت أنه بحاجة للعلاج لمدة تتراوح مابين 5 إلى 6 أسابيع.
واتضح أن " حمدالله " سيغيب عن مباريات النصر ضد لما من " ضمك، الفيصلي، العين، الرائد، الوحدة، الاتحاد ".
وجدير بالذكر أن تقارير صحفية، أوضحت أن اللاعب عبدالرزاق حمدالله سيُقيم حفل عشاء في منزله للاعبي النصر من أجل إضافة الإيجابية بالفريق بعد الأزمة التي دخل فيها مؤخرًا مع زميله سلطان الغنام، قبل الصلح بينهما.