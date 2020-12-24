الكشف عن حكم مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد

ماجد محمد (صدى):
يقود الحكم محمد الهويش، كلاسيكو الهلال والاتحاد الذي سيقام السبت المقبل، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وفقا للزميلة " الرياضية ".
واستقر الجهاز الفنى فى فريق الهلال والاتحاد، على الاستعانة ببعض البدلاء، لتعويض نقص اللاعبين فى صفوفهما، وذلك قبل المواجهة المرتقبة لهما فى قمة الجولة العاشرة من دورى كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتى سيحتضنها ملعب الملك فهد الدولى فى الرياض.
ويعاني الفريقان من النقص فى صفوفهما لأسباب مختلفة، لكن الإصابات أحد أهم أسباب غياب اللاعبين في المواجهة المقبلة، حيث بات هناك 5 لاعبين خارج حسابات الكلاسيكو ، وبدأ المدربان رازفان وكاريلي تجهيز البدلاء بهدف تعويض النقص.
ويغيب أيضًا من الهلال علي البليهي أحد أهم الركائز الأساسية في خط الدفاع الأزرق للإصابة، وكذلك الحال ينطبق على ياسر الشهراني الذي لم تتحدد مشاركته حتى الآن.