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حمدالله يصدم النصر وجماهيره بشأن مدة غيابه عن الملاعب 

Time منذ ساعة
Views 1966
حمدالله يصدم النصر وجماهيره بشأن مدة غيابه عن الملاعب 

نواف السالم (صدى):
أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها لاعب النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله، أنه بحاجة للعلاج لمدة تتراوح مابين 5 إلى 6 أسابيع.

واتضح أن " حمدالله " سيغيب عن مباريات ‎النصر ضد لما من " ضمك، الفيصلي، العين، الرائد، الوحدة، الاتحاد ". 

وكانت تقارير صحفية، أوضحت أن اللاعب عبدالرزاق حمدالله سيُقيم حفل عشاء في منزله للاعبي النصر من أجل إضافة الإيجابية بالفريق بعد الأزمة التي دخل فيها مؤخرًا مع زميله سلطان الغنام، قبل الصلح بينهما.

ومن المقرر أن عبدالرزاق حمدالله سيقيم حفل عشاء غداً الأربعاء لأعضاء الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بالتنسيق مع إدارة الفريق نحو المزيد من الأجواء الإيجابية.

وكان حمدالله قد اشتبك مع زميله سلطان الغنام خلال مباراة النصر أمام الرائد، الأربعاء الماضي، في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ما عرّض النجم المغربي للعديد من الانتقادات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه .. آمين ..
سي
الله يكفينا شر الحرب
ﷴ ؏لي
كويس انه ماقتله بعد اغتصابه
حسين عبدالله
الحمد الله حبايب حبايب،،، الله يديم على لاعبي العالمي وجماهيرة المحبة،، موتووووووووو ياعوازل
ﷴ ؏لي
لصوص لكن ضرفاء

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