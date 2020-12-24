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التحقيق مع الفيصلي وضمك لـ إسائتهما للحكام

Time منذ 21 دقيقة
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التحقيق مع الفيصلي وضمك لـ إسائتهما للحكام

طلال الغامدي (صدى):
أفادت مصادر أن لجنة الأخلاق والانضباط في اتحاد كرة رصدت إساءة أحد إداريي نادي الفيصلي في مباراة الفريق أمام الاتفاق التي جرت ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أول من أمس.

كانت المواجهة التي أدارها الحكم الدولي تركي الخضير تلفظ أحد إداريي فريق الفيصلي بجملة "الحكم ناوينا" ، وخلال المباراة أنذر الخضير أحد إداريي فريق الفيصلي خلال سير المواجهة قبل أن يعود مع الدقيقة 72 من عمر المباراة ويمنح البطاقة الحمراء لاثنين من الطاقم الإداري لفريق الفيصلي بوقت واحد، بحسب الشرق الأوسط .

وعترض إداريي فريق الفيصلي حين طالبهما الخضير بالخروج من الملعب، قبل أن يطلب الخضير من الحكم الرابع (ممدوح الشهدان)، إبعادهما عن أرضية الملعب.

وتتقصى اللجنة أيضا في قضية إساءة أحد إداريي فريق ضمك لحكم مباراة فريقه التي جمعته بالغريم التقليدي أبها، وأدارها حكم الساحة خالد الطريس، وانتهت بفوز فريق ضمك بهدفين لهدف.

وأوضحت المصادر أن اللجنة ستراجع تصريحات فيصل مسرحي حارس مرمى فريق القادسية، الذي قال في تصريحات للناقل الرسمي بعد مباراة فريقه أمام الهلال: "أحترم الحكم شكري الحنفوش، ولكن أتمنى منه أن يحترمنا ويتحدث معنا بنبرة تماثل ما تحدث به مع لاعبي الهلال...".

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أحدث التعليقات

e.alofi
هاذي راح يستفيد منها الجنس الناعم بشكل مو طبيعي مع أن معظم المشاكل تجي منهم
omar
الى عمل العشاء ماهو حمدالله الى سواه وليد
ابو زياد
ههههه اضحك الله سنك يا زعاق يعرعرها قال سبب التسميه كثرة أشجار العرعر بها.
مريض
عالم مرتاحه لاهم ولامرض وفلوس وعافيه وحنا نتعذب من ٣٣ سنه
ابو بيان
الله يرزقهن من واسع فضله

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