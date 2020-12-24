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حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة على المملكة

Time منذ 30 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة على المملكة

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، على المملكة.

ومن المتوقع أن يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية لمناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، في حين تكون السماء غائمة جزئياً وتتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 33 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 10 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين وتصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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أحدث التعليقات

e.alofi
هاذي راح يستفيد منها الجنس الناعم بشكل مو طبيعي مع أن معظم المشاكل تجي منهم
omar
الى عمل العشاء ماهو حمدالله الى سواه وليد
ابو زياد
ههههه اضحك الله سنك يا زعاق يعرعرها قال سبب التسميه كثرة أشجار العرعر بها.
مريض
عالم مرتاحه لاهم ولامرض وفلوس وعافيه وحنا نتعذب من ٣٣ سنه
ابو بيان
الله يرزقهن من واسع فضله

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