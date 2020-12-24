جماهير برشلونة تتلقى صدمة قوية بشأن الحالة الصحية للهولندي كومان

وكالات (صدى):
أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني، عن مفاجآت مثيرة متعلقة بحالته الصحية، قبل أيام من تدريب الفريق الكتالوني.
وأضاف " كومان " في حوار مع قناة برشلونة التليفزيونية: " لعبت الكثير من المباريات هنا وكان المشجعون دائمًا يساعدون لذلك بدونهم ومع وجودنا فقط في الملعب كان الأمر صعبًا للغاية "، مبينا: " فيروس كورونا، يؤثر على الفريق، يكون الأمر صعبًا بشكل خاص عندما نلعب على أرضنا، لأنه ملعب ضخم وتشعر حقًا أنه فارغ ولا يوجد أحد هنا ".
وتابع " كومان ":" لقد عانيت حقًا لكني كنت على ما يرام، كنت متعباً جدًا وأصبت بالحمى، كان الوضع أسوأ في الليل لكنني لم اشعر بشكل سيء، ما شعرت به كان توعك شديد ومُتعب "، موضحا:" أصبت قبل تدريب برشلونة، بسكتة دماغية صغيرة وهي تجعلك تفكر في الأشياء بشكل مختلف ".