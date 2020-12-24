شاهد.. مقاتلات التحالف تشن غارات جوية على مواقع الحوثيين في ‎مأرب والجوف 

فهمي محمد (صدى):
رصد مقطع فيديو مقاتلات التحالف تشن غارات جوية على عناصر الميليشيا الحوثية ومعداتها العسكرية في مأرب والجوف باليمن.
وكان التحالف العربي، تمكن قواته من تدمير لغم بحري " إيراني الصنع " من نوع " صدف "، لافتا إلى أن جماعة " أنصار الله " الحوثية زرعته في جنوب البحر الأحمر.
وأضاف التحالف العربي:" الأعمال العدائية للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران تهدد الأمن البحري لمضيق باب المندب وجنوب البحر الاحمر ".
وتأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان التحالف العربي، إطلاق جماعة " أنصار الله " الحوثية لصاروخ باليستي " من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقوطه بعد إطلاقه في محافظة صعدة ".