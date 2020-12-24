الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. مقاتلات التحالف تشن غارات جوية على مواقع الحوثيين في ‎مأرب والجوف 

Time منذ 43 دقيقة
Views 1489
شاهد.. مقاتلات التحالف تشن غارات جوية على مواقع الحوثيين في ‎مأرب والجوف 

فهمي محمد (صدى):
رصد مقطع فيديو مقاتلات التحالف تشن غارات جوية على عناصر الميليشيا الحوثية ومعداتها العسكرية في ‎مأرب والجوف باليمن.

وكان التحالف العربي، تمكن قواته من تدمير لغم بحري " إيراني الصنع " من نوع " صدف "، لافتا إلى أن جماعة " أنصار الله " الحوثية زرعته في جنوب البحر الأحمر.

وأضاف التحالف العربي:" الأعمال العدائية للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران تهدد الأمن البحري لمضيق باب المندب وجنوب البحر الاحمر ".

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان التحالف العربي، إطلاق جماعة " أنصار الله " الحوثية لصاروخ باليستي " من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقوطه بعد إطلاقه في محافظة صعدة ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

omar
الى عمل العشاء ماهو حمدالله الى سواه وليد
ابو زياد
ههههه اضحك الله سنك يا زعاق يعرعرها قال سبب التسميه كثرة أشجار العرعر بها.
مريض
عالم مرتاحه لاهم ولامرض وفلوس وعافيه وحنا نتعذب من ٣٣ سنه
ابو بيان
الله يرزقهن من واسع فضله
رااايق
طيب والمواخيذ بيجون ولا راح يرسلون كاتب العدل حقهم *** هههههههههههههههه

أخر الأخبار

التحالف: تدمير 4 ألغام بحرية خلال الـ 24 ساعة الماضية زرعتها الميليشيات الحوثية 
التحالف: تدمير 4 ألغام بحرية خلال الـ 24 ساعة الماضية زرعتها الميليشيات الحوثية 
Time منذ دقيقتين Views 1096
بالصور.. قوة الواجب المختلطة 150 تعترض شحنة مخدرات في بحر العرب
بالصور.. قوة الواجب المختلطة 150 تعترض شحنة مخدرات في بحر العرب
Time منذ 4 دقائق Views 1156
مسنة توضح طريقتها في قطع السيول
مسنة توضح طريقتها في قطع السيول
Time منذ 11 دقيقة Views 240
اهم شيء شرف المحاولة
اهم شيء شرف المحاولة
Time منذ 11 دقيقة Views 212
لحظة انقلاب شاحنة في حادث مروع
لحظة انقلاب شاحنة في حادث مروع
Time منذ 12 دقيقة Views 216
وظيفة شاغرة في شركة المياه بالرياض 
وظيفة شاغرة في شركة المياه بالرياض 
Time منذ 12 دقيقة Views 1295
التحقيق مع الفيصلي وضمك لـ إسائتهما للحكام
التحقيق مع الفيصلي وضمك لـ إسائتهما للحكام
Time منذ 21 دقيقة Views 1415
ولي العهد: العلاقة بين المملكة والبحرين متينة وراسخة
ولي العهد: العلاقة بين المملكة والبحرين متينة وراسخة
Time منذ 28 دقيقة Views 1350
حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة على المملكة
Time منذ 30 دقيقة Views 1388
صورة من الزمن الجميل
صورة من الزمن الجميل
Time منذ 35 دقيقة Views 540