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منح 13 مواطن ومقيم ميدالية الإستحقاق من الدرجة الثانية لتبرعهم بالدم برقم قياسي

Time منذ ساعة
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منح 13 مواطن ومقيم ميدالية الإستحقاق من الدرجة الثانية لتبرعهم بالدم برقم قياسي

الرياض (صدى):
صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 10 مواطنين و لـ 3 من المقيمين لقاء تبرع كل واحدٍ منهم بدمه " 50 " مرة .

وفيما يلى أسماء الممنوحين وهم : عبدالله عبدالعزيز الداود ، ورئيس رقباء علي مسعود اللحيدان ، والرقيب محمد شعلان القرني ، وعبدالرحمن عبدالله العبدالكريم ، وياسر علي السعيدي ( يمني الجنسية )، ورياض مقبل غائب ( يمني الجنسية) ، وحازم خليل الجهيران ، والعميد الركن بحري صالح عبدالله العريني ، وعادل سعد الغامدي ، ومصطفى أحمد العيسى ، وفيصل عبدالله الحمد ، ومحمد عيسى العيسى ، وفراس عبدو علوش ( سوري الجنسية ) .

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أحدث التعليقات

omar
الى عمل العشاء ماهو حمدالله الى سواه وليد
ابو زياد
ههههه اضحك الله سنك يا زعاق يعرعرها قال سبب التسميه كثرة أشجار العرعر بها.
مريض
عالم مرتاحه لاهم ولامرض وفلوس وعافيه وحنا نتعذب من ٣٣ سنه
ابو بيان
الله يرزقهن من واسع فضله
رااايق
طيب والمواخيذ بيجون ولا راح يرسلون كاتب العدل حقهم *** هههههههههههههههه

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