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بالفيديو.. فوضى وسلع غير صالحة للإستهلاك وعمالة مخالفة بمعارض الشفا

Time منذ ساعة
Views 1914
بالفيديو.. فوضى وسلع غير صالحة للإستهلاك وعمالة مخالفة بمعارض الشفا

الرياض (صدى):
كشفت جولة في معارض السيارات بالشفا عن سوق عشوائي لبيع سلع غير صالح للإستهلاك تشكل الملابس والأغذية والأحذية وكل ما هو قابل للبيع .

ويشهد السوق الغائب عن عيون الرقابة فوضى عارمة حيث يعرض البيض والبطاطس المطهوة بطرق غير صحية وغيرها من الأطعمة دون أي مطابقة للمواصفات ، وفقاً للإخبارية .

وظهرت الكاميرات هروب العمالة الوافدة أثناء محاولة مراسل "الإخبارية " التحدث معهم ، ومحاولة بعضهم التخفي وراء الشماغ والعباءة وكأنه مواطن كي يكسب الثقة ويستنزف الأموال .

وأكد المواطنون أنهم يعانون من الضوضاء والعشوائية والسلع الضارة مطالبين بالتدخل لإنهاء هذا الوضع .

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أحدث التعليقات

omar
الى عمل العشاء ماهو حمدالله الى سواه وليد
ابو زياد
ههههه اضحك الله سنك يا زعاق يعرعرها قال سبب التسميه كثرة أشجار العرعر بها.
مريض
عالم مرتاحه لاهم ولامرض وفلوس وعافيه وحنا نتعذب من ٣٣ سنه
ابو بيان
الله يرزقهن من واسع فضله
رااايق
طيب والمواخيذ بيجون ولا راح يرسلون كاتب العدل حقهم *** هههههههههههههههه

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