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قرار صادم من باريس سان جيرمان قبل احتفالات رأس السنة

Time منذ 48 دقيقة
Views 1552
قرار صادم من باريس سان جيرمان قبل احتفالات رأس السنة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس عن قرار إدارة باريس سان جيرمان بإقالة المدرب توماس توخيل .

وأكدت صحيفة " بيلد " أنه لم يصدر تعليق رسمي حتى الآن إلا أن الأنباء شبه مؤكدة ، خاصةً مع وجود خلافات مؤخراً بين المدرب وإدارة باريس سان جيرمان بسبب سياسة سوق الإنتقالات .

وتسببت تلك الأنباء في صدمة كبيرة في الوسط الرياضي بالدوري الأوروبي كونها جاءت في استراحة رأس العام الميلادي ، كما أنه لم يتبقى على عقد المدرب سوى 6 أشهر .

الجدير بالذكر أن توخيل درب الفريق الفرنسي في يوليو 2018 وقاد الفريق في 127 مباراة وحقق الفوز 96 مرة بينما خسر 20 مرة وتعادل 11 مرة .

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أحدث التعليقات

سدق
رفعه مبارك سعد القحطاني
🚴‍♀️
الله يوفأهن كلهن من إمهن لبنتهن.. بس تكفي وحده للاداره ..ويجيبن عمال لمباشره الاعمال من كاشير وغيره
ابوبدر
ماهي باينه مرة.. 🤭 اجل ضمك. كل هذا علشان السومة صار الهداف التاريخي. رجعوه علشان يسجل ويصير هداف من عندنا. لا ويقولون دورينا اقوى دوري. والله لولا هالسبعة الاجانب. غير دورينا والدوري الهندي واحد. بدال ما ترجعون واحد كبير بالسن يلعب كورة وبدال ما تجيبون لنا لاغبين بالثلاثينات محترفين من برا باموال هذا كثرها. اعطوا اوامر باستدعاء لاعبين الشباب والاولمبي وادراجهم في صفوف الفريق الاول لكل فريق. وكنت اتمنى ان يكون 7 من الاولمبي ودرجة الشباب لكل فريق ضمن الفريق الاول لكل فريق وتوفير الاموال الطائلة المهدرة هذي
abdul
يعني معدل ٣٤ كلغ حطب على كل واحد منهم. لا تدفّئ ولا تعيّش عائلة أسبوع واحد . والحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم :والذي نَفْسِي بيَدِهِ، لَأَنْ يَأْخُذَ أحَدُكُمْ حَبْلَه، فيَحْتَطِبَ علَى ظَهْرِه؛ خَيْرٌ له مِن أنْ يَأْتيَ رَجُلًا، فيَسْأَلَه، أعْطاهُ أوْ مَنَعَه.
احمد
يقولون ان اللي اطلق النار وهذولا المتضاربين والمتجمهرين متقهوين الشاهي عند آل دغيثر وضهرو من عندهم بهذا الوضع

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