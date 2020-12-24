قرار صادم من باريس سان جيرمان قبل احتفالات رأس السنة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس عن قرار إدارة باريس سان جيرمان بإقالة المدرب توماس توخيل .
وأكدت صحيفة " بيلد " أنه لم يصدر تعليق رسمي حتى الآن إلا أن الأنباء شبه مؤكدة ، خاصةً مع وجود خلافات مؤخراً بين المدرب وإدارة باريس سان جيرمان بسبب سياسة سوق الإنتقالات .
وتسببت تلك الأنباء في صدمة كبيرة في الوسط الرياضي بالدوري الأوروبي كونها جاءت في استراحة رأس العام الميلادي ، كما أنه لم يتبقى على عقد المدرب سوى 6 أشهر .
الجدير بالذكر أن توخيل درب الفريق الفرنسي في يوليو 2018 وقاد الفريق في 127 مباراة وحقق الفوز 96 مرة بينما خسر 20 مرة وتعادل 11 مرة .