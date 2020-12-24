الأعداد السابقة للصحيفة

الممثل السابق لشباب الجنوب الليبي يعلق على مباحثات الوفد الليبي في القاهرة

Time منذ ساعة
Views 1511
الممثل السابق لشباب الجنوب الليبي يعلق على مباحثات الوفد الليبي في القاهرة

القاهرة (صدى):
أعرب الممثل السابق لشباب الجنوب الليبي جمال شعيب عن ترحيبه بنتائج اجتماعات وفد الجنوب الليبي المتواجد حالياً بالقاهرة مع القيادات المصرية .

وأشاد " شعيب " بقرار فتح قنصلية مصرية في سبها وإمكانية تسيير رحلات جوية مباشرة بين المطارات المصرية ومطار سبها .

وشارك وفد مكون من 75 شخصية ليبية من مشايخ وأعيان الجنوب الليبي في الإجتماع مع اللجنة المصرية الوطنية المعنية بالأزمة الليبية لبحث توحيد البرلمان وشكل السلطة التنفيذية القادمة والمسار الدستورى للبلاد، وسط ترحيب بدور مصر والإمارات والمملكة في توحيد الصف الليبي وإحلال السلام .

Time واتساب

أحدث التعليقات

سدق
رفعه مبارك سعد القحطاني
🚴‍♀️
الله يوفأهن كلهن من إمهن لبنتهن.. بس تكفي وحده للاداره ..ويجيبن عمال لمباشره الاعمال من كاشير وغيره
ابوبدر
ماهي باينه مرة.. 🤭 اجل ضمك. كل هذا علشان السومة صار الهداف التاريخي. رجعوه علشان يسجل ويصير هداف من عندنا. لا ويقولون دورينا اقوى دوري. والله لولا هالسبعة الاجانب. غير دورينا والدوري الهندي واحد. بدال ما ترجعون واحد كبير بالسن يلعب كورة وبدال ما تجيبون لنا لاغبين بالثلاثينات محترفين من برا باموال هذا كثرها. اعطوا اوامر باستدعاء لاعبين الشباب والاولمبي وادراجهم في صفوف الفريق الاول لكل فريق. وكنت اتمنى ان يكون 7 من الاولمبي ودرجة الشباب لكل فريق ضمن الفريق الاول لكل فريق وتوفير الاموال الطائلة المهدرة هذي
abdul
يعني معدل ٣٤ كلغ حطب على كل واحد منهم. لا تدفّئ ولا تعيّش عائلة أسبوع واحد . والحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم :والذي نَفْسِي بيَدِهِ، لَأَنْ يَأْخُذَ أحَدُكُمْ حَبْلَه، فيَحْتَطِبَ علَى ظَهْرِه؛ خَيْرٌ له مِن أنْ يَأْتيَ رَجُلًا، فيَسْأَلَه، أعْطاهُ أوْ مَنَعَه.
احمد
يقولون ان اللي اطلق النار وهذولا المتضاربين والمتجمهرين متقهوين الشاهي عند آل دغيثر وضهرو من عندهم بهذا الوضع

أخر الأخبار

بالفيديو.. فوضى وسلع غير صالحة للإستهلاك وعمالة مخالفة بمعارض الشفا
بالفيديو.. فوضى وسلع غير صالحة للإستهلاك وعمالة مخالفة بمعارض الشفا
Time منذ دقيقتين Views 1123
صورة نادرة لوزير الدفاع الأمير مشعل بن عبدالعزيز
صورة نادرة لوزير الدفاع الأمير مشعل بن عبدالعزيز
Time منذ 10 دقائق Views 1311
كاريلي يراقب "آل منصور" لحسم مصيره مع الاتحاد
كاريلي يراقب "آل منصور" لحسم مصيره مع الاتحاد
Time منذ 17 دقيقة Views 1415
وزير الصحة يوجه رسالة هامة بعد تدشين ثاني مركز للقاح كورونا في المملكة
وزير الصحة يوجه رسالة هامة بعد تدشين ثاني مركز للقاح كورونا في المملكة
Time منذ 22 دقيقة Views 1423
"الزكاة والدخل": ضبط 20 مخالفة ضريبية بـ 20 منشأة في عقلة الصقور
"الزكاة والدخل": ضبط 20 مخالفة ضريبية بـ 20 منشأة في عقلة الصقور
Time منذ 33 دقيقة Views 1429
بالفيديو.. أول مواطن ومقيم يتلقيان لقاح "فايزر" في جدة
بالفيديو.. أول مواطن ومقيم يتلقيان لقاح "فايزر" في جدة
Time منذ 42 دقيقة Views 1572
قرار صادم من باريس سان جيرمان قبل احتفالات رأس السنة
قرار صادم من باريس سان جيرمان قبل احتفالات رأس السنة
Time منذ 48 دقيقة Views 1550
بالفيديو.. سر تسمية مدينة عرعر بهذا الاسم
بالفيديو.. سر تسمية مدينة عرعر بهذا الاسم
Time منذ 53 دقيقة Views 1776
استدعاء 432 غسالة ملابس "candy" موديل 2017
استدعاء 432 غسالة ملابس "candy" موديل 2017
Time منذ 57 دقيقة Views 1482
الصحة توضح سبب عدم وصول رسالة إلى المسجلين لأخذ لقاح فيروس كورونا
الصحة توضح سبب عدم وصول رسالة إلى المسجلين لأخذ لقاح فيروس كورونا
Time منذ ساعة Views 1761