الممثل السابق لشباب الجنوب الليبي يعلق على مباحثات الوفد الليبي في القاهرة

القاهرة (صدى):
أعرب الممثل السابق لشباب الجنوب الليبي جمال شعيب عن ترحيبه بنتائج اجتماعات وفد الجنوب الليبي المتواجد حالياً بالقاهرة مع القيادات المصرية .
وأشاد " شعيب " بقرار فتح قنصلية مصرية في سبها وإمكانية تسيير رحلات جوية مباشرة بين المطارات المصرية ومطار سبها .
وشارك وفد مكون من 75 شخصية ليبية من مشايخ وأعيان الجنوب الليبي في الإجتماع مع اللجنة المصرية الوطنية المعنية بالأزمة الليبية لبحث توحيد البرلمان وشكل السلطة التنفيذية القادمة والمسار الدستورى للبلاد، وسط ترحيب بدور مصر والإمارات والمملكة في توحيد الصف الليبي وإحلال السلام .