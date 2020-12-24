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ضوابط فتح الحسابات البنكية عن بُعد

Time منذ 10 دقائق
Views 1316
ضوابط فتح الحسابات البنكية عن بُعد

الرياض (صدى):
أوضحت البنوك السعودية اليوم الخميس ضوابط فتح الحسابات البنكية عن بُعد ، لتسهيل الوصول للخدمات المالية لجميع المواطنين والقيمين دون زيارة البنك حضورياً .

وأكدت أن هذه الخدمة متاحة لفتح الحسابات الجارية ولا يدخل فيها التعاملات التمويلية أو الإئتمانية الأخرى .

كما لا يُسمح لمن هم دون الثامنة عشر من العمر ومن هم خارج المملكة بالإستفادة من هذه الخدمة ، بينما لا تتاح هذه الخدمة لمن يملك حساب جاري بالبنك نفسه ويمكنهم فتح حسابات جارية بالبنوك أخرى .

وأشارت البنوك السعودية أن هذه الخدمة تقدم لحاملي الهوية الوطنية من المواطنين ، وحاملي وثيقة الإقامة من المقيمين .

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
الى جهنم وبئس المصير وعلى ايران تحمل مسؤلية جرائمه
النشمي
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته أبو متعب ويغفر له ذنوبه، ملك الإنسانية، ابو الضعوف والمساكين..
النشمي
طيب ...
القرشي
ميزانية قدرت بـــ 171 مليار ريال مخصصة للتعليم فقط في إيش رايحة تصرف ؟ مدارس مستأجرة حتى ألأن هاذي فضيحة وكارثة في ظل ضخامة ميزانية التعليم !!!
النشمي
احسنتم...

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