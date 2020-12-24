الرياض (صدى):
أوضحت البنوك السعودية اليوم الخميس ضوابط فتح الحسابات البنكية عن بُعد ، لتسهيل الوصول للخدمات المالية لجميع المواطنين والقيمين دون زيارة البنك حضورياً .
وأكدت أن هذه الخدمة متاحة لفتح الحسابات الجارية ولا يدخل فيها التعاملات التمويلية أو الإئتمانية الأخرى .
كما لا يُسمح لمن هم دون الثامنة عشر من العمر ومن هم خارج المملكة بالإستفادة من هذه الخدمة ، بينما لا تتاح هذه الخدمة لمن يملك حساب جاري بالبنك نفسه ويمكنهم فتح حسابات جارية بالبنوك أخرى .
وأشارت البنوك السعودية أن هذه الخدمة تقدم لحاملي الهوية الوطنية من المواطنين ، وحاملي وثيقة الإقامة من المقيمين .