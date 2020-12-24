الأعداد السابقة للصحيفة

إنهاء إجراءات تأهيل تحالف الشركات الإقليمية والعالمية للمنافسة على مشروع رأس الخير

Time منذ ساعة
Views 1860
إنهاء إجراءات تأهيل تحالف الشركات الإقليمية والعالمية للمنافسة على مشروع رأس الخير

الرياض (صدى):
أنهت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إجراءات تأهيل تحالف الشركات الإقليمية والعالمية المؤهلة للمنافسة على مشروع تخصيص منظومة إنتاج رأس الخير، تمهيداً لدعوتها للمشاركة في تقديم العطاءات للمشروع الذي يُعد أول مجموعة من مجموعات إنتاج المؤسسة التي سيتم تخصيصها بإشراف اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البيئة والمياه والزراعة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة (MEWA) والمركز الوطني للتخصيص (NCP) والشركة السعودية لشراكات المياه (SWPC).

وأوضحت "التحلية" أنه سيتم طرح وثائق طلب تقديم العطاءات للشركات والتحالفات المؤهلة، حيث يشارك التحالف الفائز في ملكية حصة الأغلبية بنسبة (60%) من شركة المشروع (SPV)، ويتولى إدارة وتشغيل وصيانة المحطة.

وتعد منظومة إنتاج رأس الخير من أكبر منظومات تحلية المياه في العالم بإنتاج يزيد عن 1.05 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً و2650 ميجاوات من الطاقة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عدو الخونة
الى جهنم وبئس المصير وعلى ايران تحمل مسؤلية جرائمه
النشمي
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته أبو متعب ويغفر له ذنوبه، ملك الإنسانية، ابو الضعوف والمساكين..
النشمي
طيب ...
القرشي
ميزانية قدرت بـــ 171 مليار ريال مخصصة للتعليم فقط في إيش رايحة تصرف ؟ مدارس مستأجرة حتى ألأن هاذي فضيحة وكارثة في ظل ضخامة ميزانية التعليم !!!
النشمي
احسنتم...

أخر الأخبار

ضوابط فتح الحسابات البنكية عن بُعد
ضوابط فتح الحسابات البنكية عن بُعد
Time منذ 9 دقائق Views 1304
3 نصائح لتعقيم سيارتك بشكل جيد ضد كورونا
3 نصائح لتعقيم سيارتك بشكل جيد ضد كورونا
Time منذ 24 دقيقة Views 1267
"الأرصاد": أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة بدءً من غد
"الأرصاد": أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة بدءً من غد
Time منذ 29 دقيقة Views 1530
وظيفة شاغرة في شركة تمويل الأولى
وظيفة شاغرة في شركة تمويل الأولى
Time منذ 33 دقيقة Views 1397
بالفيديو.. ضبط 4 طن حطب محلي بحوزة 116 مواطن ومقيم في عدة مناطق
بالفيديو.. ضبط 4 طن حطب محلي بحوزة 116 مواطن ومقيم في عدة مناطق
Time منذ 42 دقيقة Views 1679
بالفيديو.. راشد الماجد يمازح ماجد المهندس بتعليق طريف
بالفيديو.. راشد الماجد يمازح ماجد المهندس بتعليق طريف
Time منذ 49 دقيقة Views 594
وظائف شاغرة بشركة الكفاح القابضة
وظائف شاغرة بشركة الكفاح القابضة
Time منذ 59 دقيقة Views 1671
بالفيديو.. دهس مجموعة أشخاص في الصياهد بسيارة مسرعة
بالفيديو.. دهس مجموعة أشخاص في الصياهد بسيارة مسرعة
Time منذ ساعة Views 3268
بالفيديو.. مدرب يتحدى إعاقته ويشارك في تجهيز فريق وطني للمشاركة في «بارالمبية باريس 2024»
بالفيديو.. مدرب يتحدى إعاقته ويشارك في تجهيز فريق وطني للمشاركة في «بارالمبية باريس 2024»
Time منذ ساعة Views 1746
إنهاء إجراءات تأهيل تحالف الشركات الإقليمية والعالمية للمنافسة على مشروع رأس الخير
إنهاء إجراءات تأهيل تحالف الشركات الإقليمية والعالمية للمنافسة على مشروع رأس الخير
Time منذ ساعة Views 1860