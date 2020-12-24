أبرز قدرات الغواصة النووية الأمريكية في الخليج

واشنطن (صدى):
أرسلت الولايات المتحدة غواصة USS Georgia النووية إلى الخليج العربي بهدف إيقاف النشاطات الإيرانية المزعزعة لاستقرار المنطقة.
وتتميز الغواصفة بقدرات هائلة، أبرزها قدرتها على الهجوم والمناورة والتخفي، وأيضا قدرتها على حمل 150 صاروخًا من نوع توماهوك.
ويمكن للغواصة أن تقطع مسافة 1200 كلم في اليوم الواحدن كما تمتلك أجهزة استشعار متطورة، تهدف لجمع البيانات أثناء الغوص.
الجدير بالذكر أن صاروخ توماهوك يعد شديد الانفجار، ولديه قدرة على تفجير مبنى كامل، ويبلغ طوله 20 قدمًا، في حين يبلغ مداه 1550 ميلاً.