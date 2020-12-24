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أبرز قدرات الغواصة النووية الأمريكية في الخليج

Time منذ ساعة
Views 1785
أبرز قدرات الغواصة النووية الأمريكية في الخليج

واشنطن (صدى):
أرسلت الولايات المتحدة غواصة USS Georgia النووية إلى الخليج العربي بهدف إيقاف النشاطات الإيرانية المزعزعة لاستقرار المنطقة.

وتتميز الغواصفة بقدرات هائلة، أبرزها قدرتها على الهجوم والمناورة والتخفي، وأيضا قدرتها على حمل 150 صاروخًا من نوع توماهوك.

ويمكن للغواصة أن تقطع مسافة 1200 كلم في اليوم الواحدن كما تمتلك أجهزة استشعار متطورة، تهدف لجمع البيانات أثناء الغوص.

الجدير بالذكر أن صاروخ توماهوك يعد شديد الانفجار، ولديه قدرة على تفجير مبنى كامل، ويبلغ طوله 20 قدمًا، في حين يبلغ مداه 1550 ميلاً.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
الى جهنم وبئس المصير وعلى ايران تحمل مسؤلية جرائمه
النشمي
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته أبو متعب ويغفر له ذنوبه، ملك الإنسانية، ابو الضعوف والمساكين..
النشمي
طيب ...
القرشي
ميزانية قدرت بـــ 171 مليار ريال مخصصة للتعليم فقط في إيش رايحة تصرف ؟ مدارس مستأجرة حتى ألأن هاذي فضيحة وكارثة في ظل ضخامة ميزانية التعليم !!!
النشمي
احسنتم...

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