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شركة "ندى" تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 54 دقيقة
Views 1558
شركة "ندى" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي " ندى " باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى .

وأكدت أن الوظائف المطلوبة في الدرعية والخرمة ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- محاسب أول " المدفوعات " : أن يكون من المواطنين ، بكالوريوس في " المحاسبة " ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات .

2- مصمم جرافيك : شهادة في " تصميم الجرافيك " ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في الرسوم المتحركة .

3- كاشير " عدد 3 وظائف ، الدرعية ، والخرمة " ، دبلوم مع خبرة لا تقل عن عامين .

وأكدت أن التقديم متاح من اليوم الخميس 9 / 5 / 1442 هـ ، الموافق 24 / 12 / 2020 م ، وذلك عبر الروابط التالية على الترتيب : هنا

هنا

هنا

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أحدث التعليقات

رااايق
يمكن خالط من الأقحواني بالمودلاني *!!!!! وفقد التركيز ونسى الكمامة ***!!! وأصبح مطيـ ........... للدنيا *** لفترة مؤقتة ** هههههههههههههههه
شيوووووووووووووووووووووووووون
وش العلم على اساس ان الدولة متجهة للتخلص من المدارس المستاجرة ........ الظاهر ان الطائف ما فيها ولا مدرسة حكومية .......... حسبنا الله ونعم الوكيل
🚴‍♀️
لتعم الفائده.. جاء بمعجم اسعد قلي... بنات دحونه اربع و هي.. دحين.. دذلخين.. دل دحين.. والبنت الغير شرعيه.. دحينا
ابومحمد
خلوه هوا ياخذ القاح مع اسرته واحنا بعدوه بسنه..ونشوف نقرر..
رااايق
ههههههههههههه

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