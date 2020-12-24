شركة "ندى" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي " ندى " باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى .
وأكدت أن الوظائف المطلوبة في الدرعية والخرمة ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- محاسب أول " المدفوعات " : أن يكون من المواطنين ، بكالوريوس في " المحاسبة " ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات .
2- مصمم جرافيك : شهادة في " تصميم الجرافيك " ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في الرسوم المتحركة .
3- كاشير " عدد 3 وظائف ، الدرعية ، والخرمة " ، دبلوم مع خبرة لا تقل عن عامين .
وأكدت أن التقديم متاح من اليوم الخميس 9 / 5 / 1442 هـ ، الموافق 24 / 12 / 2020 م ، وذلك عبر الروابط التالية على الترتيب : هنا
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