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أمانة الجوف تنفذ أكثر من 2400 جولة بالمنشآت التجارية وتضبط 35 مخالفة

Time منذ ساعتين
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أمانة الجوف تنفذ أكثر من 2400 جولة بالمنشآت التجارية وتضبط 35 مخالفة

سكاكا (صدى):
نفذت أمانة منطقة الجوف 2488 جولة ميدانية للمراقبين الصحيين على المنشآت التجارية، أسفرت عن رصد 35 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، ومصادرة 320 كجم من المنتجات والأغذية في الأسواق والمراكز التجارية وذلك خلال أسبوع.

وأوضحت أمانة منطقة الجوف أنه خلال الفترة تم تطهير وتعقيم 1522 مواقعاً، ورفع 9212 طناً من النفايات، إضافة لـ 22925 متراً مكعباً من المخلفات والأنقاض، إلى جانب تنفيذ 75 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، ونشر 6 رسائل توعوية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وتهيب أمانة منطقة الجوف بجميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات والملاحظات من خلال رقم البلاغات الموحد 940.

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أحدث التعليقات

فهد
سبحان الخالق
الله يبارك له مثال طيب وخير مثال للرجل المسلم نقل صوره جدا ممتازه عن الاسلام هو والسنغالي ساديو ماني الله يبارك لنا ولهم في رزقنا
رااايق
لا حول و لا قوة إلا بالله ***
صحفي زعيقي يبربر ويهرف بما لايعرف اشغلك الله في نفسك
كثر خيره بس لايتعودها ويمد يده

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