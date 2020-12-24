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"فهد الطبية" تكشف مسببات تثير "الإكزيما" وطرق علاج المرض

Time منذ ساعة
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"فهد الطبية" تكشف مسببات تثير "الإكزيما" وطرق علاج المرض

الرياض (صدى):
كشفت مدينة الملك فهد الطبية معلومات هامة عن مرض الإكزيما وخطوات العلاج منها .

وأكدت أن جلد مريض الإكزيما مختلف عن جلد الشخص الطبيعي وقد يفقد الجلد رطوبته وخاصيته بالإحتفاظ بالماء ، لذا يكون أكثر جفافاً .

وأوضحت أن الإكزيما تبدأ من عمر 6 أشهر وتتحسن حالته لعمر 5 سنوات ، ومن أعراضها تهيج الجلد واحمراره وجفافه ، والشعور بحكة .

كما أشارت أن هناك مثيرات للمرض كالحكة الشديدة ، والإتصال بالحيوانات ، والعطور ، والصابون ، واللعب في التربة .

ولفتت إلى أنه يمكن علاج الإكزيما بالحافظة على رطوبة الجلد واستخدام مغطس ماء دافئ لمدة 10 دقائق والإبتتعاد عن الصابون الذي يسبب الجفاف ، ومعالجة التهيج تحت إشراف الطبيب ، واستخدام مضادات الحساسية وتقليم الأظافر ، بجانب وضع كمادة بادرة على المنطقة المصابة .

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أحدث التعليقات

فهد
سبحان الخالق
الله يبارك له مثال طيب وخير مثال للرجل المسلم نقل صوره جدا ممتازه عن الاسلام هو والسنغالي ساديو ماني الله يبارك لنا ولهم في رزقنا
رااايق
لا حول و لا قوة إلا بالله ***
صحفي زعيقي يبربر ويهرف بما لايعرف اشغلك الله في نفسك
كثر خيره بس لايتعودها ويمد يده

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