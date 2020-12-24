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الخارجية الأوكرانية تُكذب إيران وتنفي استلامها لأي تقرير نهائي عن طائرتها المنكوبة

Time منذ 12 دقيقة
Views 1273
الخارجية الأوكرانية تُكذب إيران وتنفي استلامها لأي تقرير نهائي عن طائرتها المنكوبة

وكالات (صدى):
أكد مساعد وزیر الخارجیة الأوکراني، یوغني ینین، عدم صحة ما أدعته إيران بشأن إرسال تقرير نهائي عن الطائرة المكنوبة التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني في يناير الماضي عن طريق الخطأ إلى الدول المشاركة في التحقيق بشأن الحادث.

وأكد أن بلاده لم تلقي أي تقرير نهائي حول القضية برغم أن منظمة الطيران المدني الإيراني أعلنت يوم أمس الأربعاء إرسال مسودة التقرير إلى الدول المشاركة في عمليات التحقيق.

وأكد "ينين" أنه سمع من إيران أن التقرير جاهز على مدار الشهرين الماضيين إلا أن هذا الأمر غير صحيح.

وشدد على ضرورة أن تقوم بلاده بإجراء تحقيق مستقل وموضوعي حول مأساة إسقاط الطائرة الأوكرانية.

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أحدث التعليقات

تاتو
يارس؟
؟؟
والله مااخذك لفريق حارتنا بلا المانيا واليونان
توكل على الله
الحمد الله وشكر الله تزيد النعم فاحمده واشكره
هواوي يجرح ويداوي
واضح بويه من كنتي صغيرة لين الحين
الثلاثية صعبة قوية (كأس ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس الملك)
انت فوق الطحالب

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