الخارجية الأوكرانية تُكذب إيران وتنفي استلامها لأي تقرير نهائي عن طائرتها المنكوبة

وكالات (صدى):
أكد مساعد وزیر الخارجیة الأوکراني، یوغني ینین، عدم صحة ما أدعته إيران بشأن إرسال تقرير نهائي عن الطائرة المكنوبة التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني في يناير الماضي عن طريق الخطأ إلى الدول المشاركة في التحقيق بشأن الحادث.
وأكد أن بلاده لم تلقي أي تقرير نهائي حول القضية برغم أن منظمة الطيران المدني الإيراني أعلنت يوم أمس الأربعاء إرسال مسودة التقرير إلى الدول المشاركة في عمليات التحقيق.
وأكد "ينين" أنه سمع من إيران أن التقرير جاهز على مدار الشهرين الماضيين إلا أن هذا الأمر غير صحيح.
وشدد على ضرورة أن تقوم بلاده بإجراء تحقيق مستقل وموضوعي حول مأساة إسقاط الطائرة الأوكرانية.