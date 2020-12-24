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الإطاحة بمواطن أطلق أعيرة نارية في الهواء بمهرجان الإبل

Time منذ ساعة
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الإطاحة بمواطن أطلق أعيرة نارية في الهواء بمهرجان الإبل

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم الخميس ، من القبض على مواطن قام بإطلاق النار في الهواء من سلاح رشاش أمام إحدى بوابات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

ومن جانبه ، صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه أثناء قيام الجهات الأمنية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بمهام عملها رصدت شخصاً يستقل مركبة من نوع (جمس بكب)، قام بإطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء ابتهاجاً أمام إحدى بوابات المهرجان، ثم لاذ بالهرب فتم متابعته واستيقافه بالقوة والقبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن وأتضح أنه مواطن بالعقد الثالث من العمر وضبط بحوزته السلاح المستخدم وعدد (8) طلقات حية، وقد جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالته بشكل فوري إلى فرع النيابة العامة لتطبيق النظام بحقه لفعله الشنيع وتعريضه حياة الحاضرين للخطر.

وشرطة المنطقة إذا تعلن ذلك لتؤكد بأن الجهات الأمنية ستقف بكل حزم وصرامة أمام كل من يخالف الأنظمة والتعليمات وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن وسلامة المجتمع.

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أحدث التعليقات

فهد
سبحان الخالق
الله يبارك له مثال طيب وخير مثال للرجل المسلم نقل صوره جدا ممتازه عن الاسلام هو والسنغالي ساديو ماني الله يبارك لنا ولهم في رزقنا
رااايق
لا حول و لا قوة إلا بالله ***
صحفي زعيقي يبربر ويهرف بما لايعرف اشغلك الله في نفسك
كثر خيره بس لايتعودها ويمد يده

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