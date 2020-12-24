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الملك سعود.. الفارس الذي لايشق له غبار

Time منذ ساعة
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Comment 1
الملك سعود.. الفارس الذي لايشق له غبار

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أحدث التعليقات

تاتو
يارس؟
؟؟
والله مااخذك لفريق حارتنا بلا المانيا واليونان
توكل على الله
الحمد الله وشكر الله تزيد النعم فاحمده واشكره
هواوي يجرح ويداوي
واضح بويه من كنتي صغيرة لين الحين
الثلاثية صعبة قوية (كأس ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس الملك)
انت فوق الطحالب

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