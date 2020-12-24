البيت الأبيض: اجتماع طارئ للرد على إيران

وكالات (صدى):
كشفت وسائل إعلام أمريكية إنعقاد اجتماع طارئ في البيت الأبيض أمس الأربعاء لمناقشة الرد على تهديدات إيران .
وأكدت أنه لم تتم الموافقة على توجيه ضربة عسكرية وإنما تم مناقشة الخيارات المطروحة ، مؤكداً أن زيادة الجهود الدبلوماسية هو المطروح حالياً .
وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته " ترامب " قد صرح قائلاً " إذا قُتل أمريكي ، فسأحمل إيران المسؤولية ، فكروا ملياً " .
وحمًلت السلطات الأمريكية إيران مسؤولية الهجوم الذي تعرضت لع السفارة الأمريكية سابقاً في بغداد ، مؤكدة أن العملية تمت من خلال ميلشيات إيرانية مدعومة .