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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئيًا قد تهطل منها أمطار متفرقة على وسط وشمال شرق المملكة، كذلك ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وتصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-40 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية غربية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

إبن سمومة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يرحم من توفوا ويغفر لهم ويرحم امواتنا واموات المسلمين و يشفي المصابين، ويصبر اهلهم ويجبر مصابهم ويحسن عزائهم ويعظم اجورهم..
ابو عمار
https://www.youtube.com/watch?v=woFamBooq50
سيف
انتهت جرايمهم في بلدهم جونا في بلدنا يستبيحونه مدري كيف هالاشكال توصل معها الجراءه تنتحل صفة رجل امن هنا اعرف عندهم عادي القوه القوه معهم لابو الضعف
محمد
نفس النظام في المحكمة، اذا جات عند القاضي في جهاز صغير تبصم فيه ويتأكد من هويتها. وبرضو المرور اذا بصمت تطلع معلوماتها ويعرف اذا عندها رخصة او لا. ولو بيعطيها مخالفة تتسجل على رقم الرسجل.
إبن سمومة
اللهم يا مسهّل الشديد، ومليّن الحديد، ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد .. أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق. اللهمّ ألبسه ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجلٍ يا أرحم الرّاحمين.

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