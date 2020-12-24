الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. صورة تاريخية توثق لحظة وصول الملك سعود إلى روما 

Time منذ 9 ساعات
Views 2653
Comment 1
شاهد.. صورة تاريخية توثق لحظة وصول الملك سعود إلى روما 

علي القحطاني (صدى):
وثقت صورة تاريخية نادرة لحظة وصول الملك سعود بن عبدالعزيز-طيب الله ثراه- ومرافقيه-رحمهم الله- إلى مدينة روما الإيطالية.

وتصدرت صورة الملك سعود-رحمه الله- غلاف مجلة ديستينو " ديستيني " الإسبانية الصادرة من ‎برشلونة في تاريخ 14 مارس 1959 " ٤ رمضان ١٣٧٨ هجريا ".

وكانت انتشرت صورة نادرة للملك سعود بن عبدالعزيز-رحمه الله-  وهو جالسًا وحوله عدد من الأمراء قبل 87 عامًا.

وبحسب الصورة التاريخية فإن الأمراء هم: ناصر بن عبدالعزيز، فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، أحمد بن عبدالرحمن، محمد بن عبدالعزيز، والملك فيصل بن عبدالعزيز.

وتعود الصورة النادرة للملك سعود- طيب الله ثراه- لعام 1933م أثناء مبايعته لولاية العهد في مكة المكرمة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

تاتو
يارس؟
؟؟
والله مااخذك لفريق حارتنا بلا المانيا واليونان
توكل على الله
الحمد الله وشكر الله تزيد النعم فاحمده واشكره
هواوي يجرح ويداوي
واضح بويه من كنتي صغيرة لين الحين
الثلاثية صعبة قوية (كأس ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس الملك)
انت فوق الطحالب

أخر الأخبار

الخارجية الأوكرانية تُكذب إيران وتنفي استلامها لأي تقرير نهائي عن طائرتها المنكوبة
الخارجية الأوكرانية تُكذب إيران وتنفي استلامها لأي تقرير نهائي عن طائرتها المنكوبة
Time منذ 11 دقيقة Views 1256
"التخصصات الصحية" تعلن عن وظائف شاغرة
"التخصصات الصحية" تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 22 دقيقة Views 1373
دراسة: تناول العسل يزيد عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال
دراسة: تناول العسل يزيد عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال
Time منذ 31 دقيقة Views 1337
شاب يحاول ذبح جاره بسبب نظرة عينيه " !
شاب يحاول ذبح جاره بسبب نظرة عينيه " !
Time منذ 36 دقيقة Views 556
نصائح هامة لقيادة آمنة أثناء الشبورة صباحاً
نصائح هامة لقيادة آمنة أثناء الشبورة صباحاً
Time منذ 42 دقيقة Views 1317
البيت الأبيض: اجتماع طارئ للرد على إيران
البيت الأبيض: اجتماع طارئ للرد على إيران
Time منذ 46 دقيقة Views 1831
"ياسر الفيصل" يستفز "بدور البراهيم" بتعليقات ساخرة
"ياسر الفيصل" يستفز "بدور البراهيم" بتعليقات ساخرة
Time منذ 56 دقيقة Views 952
ترامب يقرر تعطيل موازنة دفاع الولايات المتحدة
ترامب يقرر تعطيل موازنة دفاع الولايات المتحدة
Time منذ ساعة Views 1715
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ ساعة Views 1982
الملك سعود.. الفارس الذي لايشق له غبار
الملك سعود.. الفارس الذي لايشق له غبار
Time منذ ساعة Views 1255