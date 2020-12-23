السومة: تلقيت عرضين من ناديين ألماني ويوناني وأتمنى التجديد مع الأهلي

طلال الغامدي (صدى):
صرح اللاعب السوري مهاجم الأهلي عمر السومة، بعد تحطيمه الرقم القياسي لعدد الأهداف في دوري المحترفين بتسجيله 127 هدفًا، بأن الإنجاز الشخصي يختلف عن الإنجاز الجماعي.
وقال السومة: " اليوم أنا هداف تاريخي لأفضل دوري في القارة، ولدي الكثير لاقدمه مستقبلاً ".
وأشار إلى أن 3 أهداف من ضمن الـ 127 هدفًا هي الأقرب له، قائلا: " الأغلى كانت هدفين أمام الهلال عندما حسم الأهلي لقب الدوري، وأجمل هدف كان أمام الاتحاد " .
وتابع: " سجلت الأهداف بكل الطرق إلا بالكعب، والأهداف عن طريق ضربات الرأس هي موهبة من الله "، لافتًا إلى أن الاهداف تحتاج إلى دقة وتركيز ولا يحتاج لها تدريب، تحتاج فقط توظيفها بالشكل الصحيح.
وكشف السومة عن تلقيه عدة عروض، منهم عرضين من ناديين ألماني وآخر يوناني، وكذلك عرضين شفهيين من أندية سعودية، مؤكدا أنه يتمنى التجديد مع الأهلي.