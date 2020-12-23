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شاهد.. صورة تاريخية توثق لحظة وصول الملك سعود إلى روما 

Time منذ 13 دقيقة
Views 1355
شاهد.. صورة تاريخية توثق لحظة وصول الملك سعود إلى روما 

الرياض (صدى):
وثقت صورة تاريخية نادرة لحظة وصول الملك سعود بن عبدالعزيز-طيب الله ثراه- ومرافقيه-رحمهم الله- إلى مدينة روما الإيطالية.

وتصدرت صورة الملك سعود-رحمه الله- غلاف مجلة ديستينو " ديستيني " الإسبانية الصادرة من ‎برشلونة في تاريخ 14 مارس 1959 " ٤ رمضان ١٣٧٨ هجريا ".

وكانت انتشرت صورة نادرة للملك سعود بن عبدالعزيز-رحمه الله-  وهو جالسًا وحوله عدد من الأمراء قبل 87 عامًا.

وبحسب الصورة التاريخية فإن الأمراء هم: ناصر بن عبدالعزيز، فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، أحمد بن عبدالرحمن، محمد بن عبدالعزيز، والملك فيصل بن عبدالعزيز.

وتعود الصورة النادرة للملك سعود- طيب الله ثراه- لعام 1933م أثناء مبايعته لولاية العهد في مكة المكرمة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ...
ابونايف
بصراحه اسمه فضيحه الكل يعرف كلمة سكران بس الكمخه بيكحلها عماها مدرعم الطعس ههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
ماهمنا الا هو .. .. يا هملااالي ..
ابن حزم
😱😱😱

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