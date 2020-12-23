الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. استشاري يكشف مؤامرة خطيرة على لقاح كورونا 

Time منذ 18 دقيقة
Views 1821
بالفيديو.. استشاري يكشف مؤامرة خطيرة على لقاح كورونا 

علي القحطاني (صدى):
تحدث الدكتور صفوق العنزي، استشاري العناية المركزة وأمراض الباطنة، عما أسماه المؤامرة على لقاح كورونا المستجد.

وطرح " العنزي " خلال مداخلة مع قناة " الإخبارية "، أمثلة على نظرية المؤامرة حول التطعيم بلقاح كورونا المستجد، قائلًا:"  منذ 82 ونحن نخوض نفس النظرية فالحروب ضد اللقاح منها ما هو ديني أو مجتمعي، وقد تعرضت لها كل الشعوب، ولذا فنحن نعذر شعبنا في ذلك ".

وأوضح " العنزي ": التكلفة في هذا الصدد هي التوعية التي تسعى إليها جميع أجهزة الدولة، ولكن الغريب في أمر اللقاح، هو اختلاف المجتمعات في نظرية المؤامرة؛ حيث تجد الفرنسيون يقولون إنه يسبب العقم، بينما الأمريكان يزعمون أنه يسبب التوحد، أما الأفارقة فيدّعون أنه يصيب بالتصلب.

وتابع العنزي، أن نظرية المؤامرة تلك تسببت في انتشار الحصبة على نطاق واسع؛ بسبب توقف الناس عن تناول اللقاحات، لافتًا إلى أن هذه الادعاءات يتم الترويج لها دون دليل علمي واضح، في حين أن التجريب السريع للقاح كورونا المستجد يرجع إلى التقدم العلمي المذهل في مجال النانو، وقد ظل العلماء على مدار 30 عامًا يعملون على الحمض النووي للفيروس، وبفضل التقدم التقني والعلمي نجح العلماء في التوصل إلى اللقاح الجديد، وقد بُذل في سبيل ذلك الكثير من الجهد والمال.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ...
ابونايف
بصراحه اسمه فضيحه الكل يعرف كلمة سكران بس الكمخه بيكحلها عماها مدرعم الطعس ههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
ماهمنا الا هو .. .. يا هملااالي ..
ابن حزم
😱😱😱

أخر الأخبار

فتاة تحاول الانتحار بسبب خلاف مع خطيبها
فتاة تحاول الانتحار بسبب خلاف مع خطيبها
Time منذ دقيقتين Views 50
شاهد.. صورة تاريخية توثق لحظة وصول الملك سعود إلى روما 
شاهد.. صورة تاريخية توثق لحظة وصول الملك سعود إلى روما 
Time منذ 13 دقيقة Views 1353
نبيل العبودي : هتان باهبري حقق إنجازات في الهلال لم يحققها غيره
نبيل العبودي : هتان باهبري حقق إنجازات في الهلال لم يحققها غيره
Time منذ 15 دقيقة Views 205
شاهد.. " الزكاة " توضح آلية عمل الفوترة الإلكترونية ومتطلباتها 
شاهد.. " الزكاة " توضح آلية عمل الفوترة الإلكترونية ومتطلباتها 
Time منذ 15 دقيقة Views 1252
وليد الفراج لعادل التويجري : الكشتات تطلع عندما الهلال يخسر
وليد الفراج لعادل التويجري : الكشتات تطلع عندما الهلال يخسر
Time منذ 16 دقيقة Views 221
بالفيديو.. استشاري يكشف مؤامرة خطيرة على لقاح كورونا 
بالفيديو.. استشاري يكشف مؤامرة خطيرة على لقاح كورونا 
Time منذ 18 دقيقة Views 1821
جمال عارف : كلاسيكو الكرة السعودية هو الهلال والاتحاد
جمال عارف : كلاسيكو الكرة السعودية هو الهلال والاتحاد
Time منذ 20 دقيقة Views 240
صفقة بين النصر والأهلي خلال الانتقالات الشتوية
صفقة بين النصر والأهلي خلال الانتقالات الشتوية
Time منذ 22 دقيقة Views 1747
شرطة الجوف تضبط عددا من مخالفي لائحة الحد من التجمعات أو عدم الالتزام بالكمامة
شرطة الجوف تضبط عددا من مخالفي لائحة الحد من التجمعات أو عدم الالتزام بالكمامة
Time منذ 31 دقيقة Views 1365
حمدالله يقيم حفل عشاء للاعبي النصر بمنزله على شرف سلطان الغنام 
حمدالله يقيم حفل عشاء للاعبي النصر بمنزله على شرف سلطان الغنام 
Time منذ ساعة Views 2469