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عقوبة تجمع المتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري

Time منذ ساعة
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عقوبة تجمع المتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الداخلية، عن عقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأوضحت أن عقوبة المخالفة للمرة الأولى هي الغرامة بقيمة 5 آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد عن 100 ألف، و5000 على الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب بذلك.

ولفتت إلى أن العقوبة في المرة الثانية، هي الغرامة بقيمة 10 آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها ومضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول إلى النيابة في المرة الثالثة، وبالنسبة للحضور فالغرامة ستكون 10 آلاف في المرة الثانية ويُحال للنيابة العامة في المرو الثالثة.

وفي حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية سيتم إغلاق المنشأة ستة أشهر، وإذا كان المخالف من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائيا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.

ونبهت على كل من يعلم عن أي تجمع مخالف إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني " 999 " في جميع مناطق المملكة، باستثناء منطقة مكة المكرمة، فيكون الإبلاغ على الرقم " 911 ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ...
ابونايف
بصراحه اسمه فضيحه الكل يعرف كلمة سكران بس الكمخه بيكحلها عماها مدرعم الطعس ههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
ماهمنا الا هو .. .. يا هملااالي ..
ابن حزم
😱😱😱

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